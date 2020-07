J. J. Lionel, interprète de «La danse des canards», est mort

Son tube «La danse des canards» a fait le tour du monde. Le chanteur belge Jean-Jacques Blairon, alias J. J. Lionel, est mort mardi 14 juillet des suites d’une tumeur au cerveau. Il avait 72 ans.

L'information a été révélée ce mercredi par nos confrères belges de Sudinfo et de L'Avenir. Le chanteur, originaire de Binches, a connu son heure de gloire en 1981 quand le titre «La danse des canards» s'est invité dans toutes les cours de récré et les fêtes familiales.

Même s'il a été vendu à plus de trois millions d'exemplaires et traduit dans plusieurs langues, ce tube n'a pas permis à son interprète de faire fortune.

Contrairement à Patrick Hernandez et son «Born to be alive», J. J. Lionel n'était ni auteur, ni compositeur de cette «Danse des canards», et n'a donc jamais touché de royalties.

