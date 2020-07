Top Gun : le casque de Tom Cruise vendu aux enchères

Alors que la suite de Top Gun devrait sortir sur les écrans français le 23 décembre, le casque de pilote porté par Tom Cruise dans le premier volet sorti en 1986, sera mis aux enchères lors d’une vente en ligne organisée à Los Angeles, les 26 et 27 août.

Estimé à environ 70.000 dollars (61.400 euros), cet objet prisé des cinéphiles devrait sans nul doute trouver un propriétaire. Le casque est personnalisé au nom de «Maverick», en référence au personnage incarné par l’acteur américain, inscrit sur le devant.

«Ce que les collectionneurs recherchent, ce sont des choses venant des films avec lesquels ils ont grandi, des films qu'ils vénèrent», a expliqué à l’AFP Brandon Alinger, l'un des responsables de Prop Store dans la ville californienne.

