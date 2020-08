«Tenet» : Tom Cruise a adoré le nouveau film de Christopher Nolan

On peut être la star de «Mission Impossible» et adorer des blockbusters concurrents. La preuve avec Tom Cruise qui est allé au cinéma voir «Tenet», le nouveau film de Christopher Nolan, lors d’une avant-première à Londres. Et l’acteur n’a pas caché sa joie.

Le réalisateur d’«Inception», «Interstellar» et «Dunkerque» peut se targuer d’avoir un fan mondialement connu. «Grand film. Grand écran. J’ai adoré», a écrit Tom Cruise dans un message posté sur les réseaux sociaux à l’issue de la projection organisée au Odeon BFI Imax.

Big Movie. Big Screen. Loved it. pic.twitter.com/DrAY5tRg5P — Tom Cruise (@TomCruise) August 25, 2020

La star américaine s’est par ailleurs amusée à réaliser un petit montage grâce auquel on la suit avant, pendant et après la séance de «Tenet». Tom Cruise, qui portait un masque en raison de la crise sanitaire, n’a pas manqué de saluer ses fans et de partager son plaisir de retrouver les salles de cinéma qui ont longtemps été fermées.

Tom Cruise, qui sera à l’affiche de deux longs-métrages très attendus en 2021 : «Top Gun : Maverick» (14 juillet) et «Mission : Impossible 7» (17 novembre), reste un formidable ambassadeur pour toute l’industrie du 7e art.

