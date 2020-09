Pirate des Caraïbes : pourquoi Johnny Depp a-t-il été évincé du sixième opus de la saga ?

Depuis 2003, il était la figure de proue de la saga Pirate des Caraïbes. Alors que Johnny Depp n’endossera pas le costume de Jack Sparrow dans le sixième opus, actuellement en préparation, les studios Disney ont dévoilé les raisons pour lesquelles ils se séparent de l’acteur de 57 ans.

Si la vie personnelle de l’acteur, notamment le procès qui l’oppose à Amber Heard, pourrait ne pas avoir joué en sa faveur, deux personnalités proches de la franchise ont avancé d’autres motivations pour justifier l’absence de l’acteur au casting de ce nouveau volet.

Une envie de renouveau

Après cinq opus portés par Johnny Depp, qui a donné au personnage de Jack Sparrow ses contours si savoureux, la production aurait envie de donner un nouveau souffle à la saga qui a vu le jour il y a maintenant plus de quinze ans. « Nous cherchons à apporter une nouvelle énergie et vitalité à la franchise » a en effet expliqué Sean Bailey, président de la production aux studios Walt Disney au Hollywood Reporter. « Nous voulons donner un coup de pied dans la fourmilière. C'est ce que j'ai demandé aux scénaristes », a ajouté ce dernier. Une nouveauté qui devrait passer par la féminisation du scénario. Plusieurs noms d'actrices ont été avancés ces derniers mois pour rejoindre le casting de la franchise, à l'instar de Karen Gillan et Margot Robbie.

Johnny Depp dépassé dans le rôle de Jack Sparrow ?

De son côté, le scénariste du premier opus, Stuart Bettie s’est lui aussi exprimé en expliquant : « Je pense que Johnny Depp a fait son temps. Évidemment, il s'est approprié le personnage, qui est devenu celui pour lequel il est le plus connu maintenant. Les enfants partout dans le monde l'adorent dans ce rôle, donc je pense que ça a été bénéfique pour lui, et pour nous aussi. Je pense que Jack Sparrow est son héritage. C'est le seul personnage qu'il ait joué cinq fois, c'est le costume qu'il endosse pour rendre visite à des enfants dans les hôpitaux, c'est ce pour quoi on se souviendra de lui ». Après avoir offert ses lettres de noblesse à ce personnage haut en couleur, la star hollywoodienne devrait-elle ainsi passer à autre chose ? Ce sixième opus aurait-il été celui de trop pour Johnny Depp ? La question divise la twittosphère.

Il n'y aurait jamais eu de Jack Sparrow sans Johnny Depp : à l'origine le personnage principal devait être Will Turner.



Johnny a réussi a lui donné une véritable âme, une personnalité complètement déjantée, mais vraiment attachante.



Pas de Pirates des Caraïbes sans Jack/Johnny. pic.twitter.com/qXEyiQvViF — Maëva (@maeva__g) September 21, 2020

Pirates des caraïbes sans johnny depp c'est plus Pirates des Caraïbes — Amine (@Amine86195456) September 29, 2020

@DisneyFR Pirates des Caraïbes sans Johnny vraiment ? — TapisDeBains (@jolyvictor1) September 29, 2020

Sparrow était inutile au scénar dans Pirates des Caraïbes 5 tant mieux qu’il parte (Btw résumer Pirate des Caraïbes à Sparrow c’est résumer Marvel à Spiderman c’est tout aussi con)



Et en parlant de Marvel : Sony et la Fox font de meilleurs films Marvel que Marvel Studios https://t.co/ePoONhcghJ — Le PGM Du Fail (@Yayacine14) September 29, 2020

Des raisons économiques en question

Une autre motivation, cette fois financière, pourrait avoir incité la production à se passer des services de Johnny Depp. Le cachet de l’acteur pourrait ainsi avoir pesé dans la balance. Selon le magasines Forbes, en prenant la décision d’évincer Johnny Depp, la production pourrait faire l'économie de 90 millions de dollars. Ce serait en effet la somme que l’interprète de Sleepy Hollow, Donnie Brasco ou encore Sweeney Todd aurait perçu pour jouer dans « Pirate des Caraïbes 5 ».