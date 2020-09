«Le Roi Lion» : Disney annonce une suite réalisée par Barry Jenkins

Réalisateur oscarisé pour «Moonlight», Barry Jenkins sera aux commandes de la suite de la version en 3D du «Roi Lion» des studios Disney. Une information confirmée par le numéro un mondial du divertissement à l’AFP.

Succès dans les salles malgré des critiques plutôt tièdes, la version en prise de vues réelles du célèbre dessin-animé, sortie en 2019, avait récolté plus de 1,6 milliard de dollars dans le monde, grâce notamment à la chanteuse Beyoncé et de nombreuses autres stars recrutées pour le doublage de ses personnages.

EXCLUSIVE: 'The Lion King' sequel in the works with @BarryJenkins set to direct#TheLionKing https://t.co/2Aro3ZaOFj

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) September 29, 2020