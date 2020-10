«Le silence des agneaux» : la maison du serial-killer mise en vente aux Etats-Unis

Pour moins de 300.000 dollars, vous pouvez devenir le propriétaire de la maison de Buffalo Bill, le fameux tueur en série du film «Le Silence des agneaux» sorti en 1991. Une demeure qui a servi de lieu de tournage et qui a vu la présence de l'actrice Jodie Foster. Frissons garantis.

Si elle a été le théâtre de scènes effrayantes dans le long-métrage aux cinq Oscars de Jonathan Demme, cette sublime maison située à Perrypolis dans l'état américain de Pennsylvanie, qui est entourée d’un immense jardin, offre, d'après une vidéo mise en ligne sur YouTube, un cadre de vie plus calme et paisible dans la réalité. Selon le site Deadline, cette bâtisse qui date de la fin du XIXe siècle, dispose de quatre chambres spacieuses et d'une belle salle de bain. L'intérieur de la propriété serait quasiment inchangé depuis la venue de l’équipe de tournage il y a près de trente ans.

C’est entre ces murs désormais célèbre que la jeune agent du FBI Clarice Starling, incarnée à l’écran par Jodie Foster, vient traquer le psychopathe Buffalo Bill (Ted Levine) après s'être «associée» au psychiatre - et accessoirement cannibale - Hannibal Lecter (Anthony Hopkins).

Pour ceux qui seraient intéressés, il faudra donc débourser quelques 250.000 euros.