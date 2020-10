Coronavirus : Livres Paris 2021 est reporté à la fin du Printemps

En raison de la crise sanitaire liée au Coronavirus, l'évènement Livres Paris, anciennement Salon du livre de Paris, prévu en mars 2021, est reporté du 28 au 31 mai 2021.

Livre Paris 2020 avait été l'une des premières victimes collatérales du confinement en mars dernier. Avant même les annonces officielles de confinement, l'évènement prévu du 20 au 23 mars avait été annulé. Invitée d'honneur, l'Inde était logiquement celle de mars 2021. Il faudra attendre désormais mai, et ce, si la crise sanitaire le permet. D'autant plus que l'Inde est un pays particulièrement touché par l'épidémie avec des millions de cas de Covid-19.

Un salon en souffrance

Une mauvaise nouvelle pour Reed Expo, le partenaire logistique de l'évènement. Déjà, depuis plusieurs années, nombre de grands éditeurs ne veulent plus dépenser un centime pour un stand dans les allées du salon, jugeant l'investissement peu rentable. Avec une annulation en 2020 et un report en 2021, il est fort à parier que l'évènement ne séduise plus grand monde. D'autant plus que le mois de mars reste la période historique pendant laquelle s'est toujours tenu le salon.

Faut-il tout simplement annuler cette nouvelle édition ? «Ils auraient pourtant tout à gagner à annoncer l'annulation rapidement. D'abord pour s'épargner le marasme des remboursements de l'an passé. Ensuite parce qu'il faut négocier la fin du contrat avec Reed, et surtout préparer le futur», confie l'un des représentants du Syndicat National de l'Edition au site spécialisé Actualitté.

Mais 2021 est une date anniversaire : 40 ans que la manifestation existe. Les organisateurs sont-ils prêts à faire une croix sur ces festivités ? Si l'on sait désormais que l'évènement est officiellement reporté à fin mai, aucune annonce n'a encore été faite quant à la forme qu'il pourrait prendre. Au vu de la crise sanitaire, conserver le salon sous sa forme ouverte au grand public ne sera peut-être pas encore pour 2021. Le Festival International de la BD avait lui, anticipé les prolongations de la crise sanitaire, en scindant en deux son édition de 2021.