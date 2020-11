Jenifer annonce son premier concert en ligne depuis l’Olympia, la billetterie ouvre demain

Mi-novembre, la chanteuse annonçait sur son compte Instagram une « surprise » à ses centaines de milliers d’abonnés. La coach de The Voice n’aura pas attendu longtemps avant d’en dire un peu plus.

Visiblement pressée et enthousiaste à l’idée de retrouver la scène, alors que son dernier concert remonte à l’année dernière, la jolie brune diagnostiquée positive au Covid début octobre a annoncé son premier concert en live stream. Bien décidée à laisser derrière elle les mauvais souvenirs de cet épisode et à retrouver son public, elle explique dans une vidéo, tout sourire, que « cette année, à défaut de pouvoir vous proposer un concert normal, à cause des conditions sanitaires, malheureusement que vous connaissez tous, on a réfléchi et on a pensé à mon premier concert live stream ».

Toujours dans l’air du temps, la coach de The Voice Kids poursuit : « on va profiter des nouvelles technologies. (...) Vous serez chez vous, mais on fera la fête quand même, il n’y a pas de raison ».

Celle qui a récemment célébré ses 38 ans annonce ensuite la date de ce rendez-vous inédit, qui se déroulera donc en direct de l’Olympia le dimanche 13 décembre à 18 h, et donne rendez-vous à ses fans demain vendredi 20 novembre, à 10 h, pour l’ouverture de la billetterie.