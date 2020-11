Instagram : Chris Pratt charrie Chris Hemsworth sur sa musculature, ce dernier réplique avec humour

Les deux acteurs stars de l'univers Marvel n’en ont pas fini de faire rire leurs fans. Sur Instagram, Chris Pratt et Chris Hemsworth se sont taquinés quant à leur musculature et au prochain film qu’ils tourneront ensemble.

L’interprète de Thor, grand sportif, a publié il y a quelques jours une photo de lui en pleine séance de musculation, les biceps saillants, en train de soulever un énorme pneu. «Je triche aujourd’hui, j’ai décidé de m’offrir ce beignet extra-large, c’est vraiment lourd», a légendé avec humour l’acteur australien. Une musculature impressionnante, qui n’a pas échappée à son confrère du MCU, Chris Pratt.

«Salut mon pote. Je viens d’avoir des nouvelles de mon entraineur, il voudrait que tu arrêtes de t’entrainer comme ça. Comme on va jouer dans le même film, il ne veut pas que je me tienne à côté de toi si tu ressembles à ça, alors je vais avoir besoin que tu prennes 10 kilos très vite, merci», a tout de suite commenté son ami, qui interprète le rôle de Star Lord dans «Les Gardiens de la Galaxie».

Un commentaire qui a fait rire beaucoup de fans, et reçu plus de 95.000 mentions «J’aime» sur le réseau social. «Ne t’inquiète pas mon ami, on pourra tout simplement utiliser tous les deux le filtre qui a été utilisé pour cette photo. Ça s’appelle instashred», a alors répondu avec ironie Chris Hemsworth.

Les deux acteurs seront effectivement ensemble à l’écran, dans le quatrième film centré sur le personnage de Thor : «Thor : Love and Thunder», dans lequel on retrouvera également Nathalie Portman et Christian Bale, et qui devrait sortir en 2022.