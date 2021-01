«Aline» : Le nouveau film de Valérie Lemercier sortira finalement le 10 novembre 2021

Refusant une diffusion sur les plates-formes de streaming, Valérie Lemercier a préféré reporter - pour la deuxième fois - la sortie de son biopic librement inspiré de la vie de Céline Dion. «Aline» sera finalement projeté au cinéma le 10 novembre 2021.

Alors que les salles obscures ne devraient pas rouvrir avant plusieurs semaines en raison de l’épidémie de coronavirus, réalisateurs et distributeurs sont contraints de revoir leur calendrier. Et Gaumont, qui avait prévu de sortir le film le 17 février, fait partie des victimes collatérales de cette crise sanitaire. Les fans de la chanteuse canadienne devront donc encore attendre plusieurs mois avant de voir à quoi ressemble ce vrai-faux biopic.

«Aline» n’est pas le seul long-métrage à pâtir de cette situation et à devoir rester dans les cartons. Parmi les films français les plus attendus pour faire revenir le public en salles figurent également le premier volet de «Kaamelott» ou «OSS 117 : Panique en Afrique noire», nouvel opus des aventures humoristique de l'espion campé par Jean Dujardin, et réalisé par Nicolas Bedos.

Ce dernier est annoncé le 14 avril 2021, à condition que les cinémas soient rouverts. Et l’avenir du 7e art reste pour le moment incertain.