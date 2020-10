Aline : Valérie Lemercier refuse une sortie du biopic de Céline Dion sur les plateformes de streaming

C'est l'un des films les plus attendus de 2020 par les fans de la diva. «Aline», le biopic sur Céline Dion dans lequel étincelle Valérie Lemercier, ne pourra pas sortir sur nos écrans le 11 novembre prochain.

Le reconfinement a eu raison de la sortie en salles d'«Aline» , qui avait déjà attiré près de 11.000 spectateurs, au cours d'avant-premières à travers la France.

Face aux contraintes sanitaires, nombre de producteurs de films ont fait le choix d'opter pour une sortie sur des plateformes de streaming. Réalisatrice et actrice principale du long-métrage, Valérie Lemercier s'est montrée défavorable à cette option : « On l'a 'plus que' proposé à mon producteur et je suis ravie qu'il ait refusé», a-t-elle réagi dans une interview au Parisien. «Les plate-formes n'attendent que ça de nous cueillir... Mais je ne suis pas pour qu'Aline saute la case cinéma», a-t-elle confié.

Le film évènement, dont le budget est estimé à 23 millions d'euros, raconte le destin exceptionnel de la chanteuse québécoise devenue reine de Las Vegas. «C'est un film qu'il est important de voir en salles, en grand : c'est comme les concerts de Céline, il faut les voir en vrai», a-t-elle défendu.

L'actrice a raconté avoir reçu «des messages de condoléances» de la communauté du cinéma. Elle ignore encore la date à laquelle il pourra finalement être projeté, mais elle espère une sortie «le 23 décembre» parce qu'elle « adore Noël et le chiffre 5, comme Céline Dion».

Avec le chamboulement du calendrier des sorties lié au Covid-19, plusieurs réalisateurs ont fait le choix de diffuser leurs films sur des plate-formes de streaming. C'est le cas de l'humoriste Kheiron, dont la sortie de sa comédie Brutus vs César, s'est effectuée sur Amazon Prime, le 18 septembre dernier.

Les cinémas, au même titre que les salles de spectacles, les librairies et les musées, sont fermés à partir de ce vendredi 30 octobre.