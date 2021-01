«New Live Experience» : un concert à l’Olympia à suivre le 6 février

Un concert privé avec des stars rediffusé dans son salon, c’est la promesse du «New Live Experience». Gims et des grands noms de la scène musicale se donnent rendez-vous le 6 février pour un show exceptionnel à l’Olympia, à suivre en direct dès 21h.

Pour cette soirée unique, l’interprète de «Bella» et «Sapés comme jamais» sera rejoint par Vitaa, Amel Bent, Dadju, Slimane ainsi que le rappeur Franglish.

Pendant 1h45, les artistes reprendront leurs plus grands tubes sur cette scène mythique parisienne, et inviteront le public - virtuel, crise sanitaire oblige - à chanter avec eux.

Pour prendre part à la fête, il suffit de se connecter sur le site de l’événement. Deux billets sont mis en vente : la formule premium à 24,99 euros qui permet de choisir l’angle de caméra et de partager des messages sur le tchat, ou le pack premium à 29,99 euros qui offre également la possibilité de vivre le concert en backstage avec les artistes avant et après le concert, et de participer à un tirage au sort pour rejoindre les artistes à distance.

A voir aussi