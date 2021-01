Gundam, Tom Sawyer, Cobra, Albator... où voir les séries animées cultes en streaming

La nostalgie anime les services de streaming vidéo. Alors que les dessins animés japonais n'ont jamais connu une telle visiblité grâce aux succès monstres de One Piece, Naruto, L'Attaque des Titans et Dragon Ball Super, les séries des années 1980 s'offrent un retour en fanfare. Voici donc où retrouver (légalement) vos madeleines de Proust.

Gundam

C'est sans doute LA grande surprise de ce début d'année en France. Produite en 1979, la première série Gundam, le robot géant iconique des studios japonais Sunrise, arrive pour la première fois en intégralité dans l'Hexagone. Le service Crunchyroll frappe fort en proposant la VOSTFR de ses 42 épisodes, pour ce qui est devenu en Asie un monument de l'animation japonaise. Une série qui aurait pu d'ailleurs prendre la place de Goldorak en France, si ses producteurs de l'époque n'avaient pas râté le coche. Son créateur Yoshiyuki Tomino nous l'avait d'ailleurs confié à demi-mots lors de sa venue au festival Japan Expo en juillet 2019.

Gundam nous emmène dans un récit de science-fiction visionnaire où les êtres humains vivent non seulement sur Terre, mais aussi dans l'espace grâce à d'immenses colonies. Toutefois, une partie de ces dernières entend revendiquer son indépendance face à l'hégémonie terrienne. On y découvre alors le destin de deux jeunes hommes Amuro Ray et Char Aznable, ennemis intimes, propulsés au centre d'une guerre totale. Et si les robots géants sont au cœur de ce récit, on y découvre surtout une œuvre plus profonde, prenant le temps d'étayer l'histoire de ses protagonistes. Yoshiyuki Tomino et Sunrise établissant un véritable plaidoyer antiguerre.

Point de départ de la saga Gundam, son univers continue inlassablement à s'enrichir depuis plus de 40 ans. On ne compte ainsi plus les séries, les OAV, les films et les mangas qui poursuivent le grand œuvre de Yoshiyuki Tomino. L'homme ayant su insuffler une force dramatique à ses récits. On espère, si succès de la série originale Gundam il y a, pouvoir découvrir l'intégralité des 50 épisodes de Gundam Zeta, sa suite directe et véritable chef d'œuvre. Une série qui, n'en déplaisent aux amateurs de Game of Thrones, était l'une des premières à ne pas s'attacher aux personnages pour servir un récit d'une noirceur encore peu commune.

Gundam, disponible sur Crunchyroll.

Tom Sawyer

© 1980 NIPPON ANIMATION CO.LTD

«Haut comme trois pommes, Tom Sawyer est un joyeux garçon...» Quel enfant des années 1980 n'a pas chantonné l'air du générique de Tom Sawyer en se rendant à l'école ? Produite par Nippon Animation en 1980, cette série en 49 épisodes nous plonge dans une libre adaptation de l'œuvre de Mark Twain (1835-1910). Depuis décembre dernier, le service ADN nous offre l'intégralité de la série en Full HD et en VF (la qualité du doublage n'a d'ailleurs pas vieillie).

On retrouve donc avec une joie certaine Tom Sawyer et son meilleur ami Huckleberry Finn, dont les aventures sur les bords du fleuve Mississippi ne seront pas de tout repos. Diffusée à l'origine en 1982 dans nos contrées au sein de l'émission Récré A2, cette adaptation jouit d'une animation d'une grande qualité qui ne laissera pas insensible nos rejetons, toujours prompts à faire des bêtises comme ce cher Tom et sa clique.

Tom Sawyer, disponible sur ADN.

Cobra

L'infatiguable Cobra, et son psychogun rivé à son bras cybernétique, était l'une des premières stars de Canal+, lors de sa diffusion en 1985. L'œuvre de Buichi Terasawa, qui fut un manga édité auparavant entre 1978 et 1984, est ici portée avec brio sur le petit écran. Notre héros blond au cigare vissé entre les dents et au sourire moqueur, dont les traits sont inspirés de notre Jean-Paul Belmondo national, s'embarque pour 31 épisodes fantastiques (dont l'arc mémorable autour du Rugball).

On y découvre ce héros justicier, tour à tour filou, charmeur, cambrioleur, pirate... dont les multiples facettes ne cessent de séduire de jolies femmes, qu'elles soient faites de chair ou de composants électronique d'ailleurs. Une pépite intemporelle que l'on peut retrouver sur la chaîne Mangas, disponible sur MyCanal, Molotov, Free, Bouygues, SFR et Orange. En outre, sachez que l'ensemble des épisodes doublés de Cobra sont visionnables sur la chaîne YouTube de Mangas.

Cobra, disponible sur Mangas.

Albator 78

© Leiji Matsumoto/Toei Animation

Série passionnante à bien des égards, Albator 78 a sans doute bercé l'enfance de nombreux enfants et adolescents qui se rêvaient en membres de l'équipage de l'Atlantis. Un fier navire spatial qui embarquait à son bord les humains les plus téméraires pour lutter contre les terribles Sylvidres. Surtout, chacun suivait les ordres d'Albator, Captain Harlock au Japon, pirate de l'espace, balafré, à la cape noir et au regard d'acier.

Jamais personnage principal n'aura dégagé autant de charisme que le grand héros de Leiji Matusmoto dans les années 1980. En 25 épisodes, Albator nous amène tour à tour à nous interroger sur l'avenir de l'humanité, le devenir environnemental de notre planète ou encore le fait de se soulever contre le joug de la tyrannie. Les vrais savent qu'il faut se jeter sur la lecture des épisodes sur ADN, dans l'attente (très espérée) de l'ajout d'Albator 84 et de Galaxy Express 999. Pourquoi ne pas en rêver ? Puisque c'est ce qu'Albator nous apprend.

Albator 78, disponible sur ADN.

DR slump

©Akira Toriyama/Shueisha, Toei Animation Film ©1981 Toei Animation Co., Ltd.

Certains ne l'on pas oublié et s'en amusent encore. Avant Dragon Ball, Akira Toriyama nous avait gratifié d'un manga hilarant avec Dr Slump (publié de 1980 à 1984). Un premier succès dans les librairies japonaises qui avait très vite donné naissance à une série animée tout aussi loufoque dès 1981 au Japon. Il a fallu attendre 1988 pour le voir débarquer dans l'Hexagone au sein des programme du Club Dorothée sur TF1. On y découvrait alors les aventures d'Arale, une petite fille robot créée par le Docteur Slump, ce génie au grand cœur. Si Akira Toriyama s'inspirait librement de Pinocchio et d'Astro Boy pour cette œuvre de jeunesse, on y retrouve surtout tout son humour porté par son style si caractéristique. Là encore, la case Nostalgie d'ADN propose d'en visionner 54 épisodes, toujours aussi réjouissants. Reste que la série originale comptait un total de 243 épisodes, qu'on espère voir un jour traduits en VOSTFR.

Dr Slump, disponible sur ADN.

Saint Seiya - Les Chevaliers du Zodiaque

© TOEI Animation / AB Video

Considérée comme la meilleure série de tous les temps par votre serviteur, Saint Seiya, a.k.a Les Chevaliers du Zodiaque, reste encore dans le cœur de nombreux nostalgiques des années 1980-1990. Que se soit l'arc des chevaliers d'or, celui d'Asgard ou de Poséidon, la quête de Seiya et ses compagnons n'a jamais vraiment vieilli grâce au style inimitable de Shingo Araki, qui a su magnifier le character design du manga original de Masami Kurumada.

Amitié et courage sont ici au cœur d'un récit intemporel inspiré des mythologies grecques et germaniques, mettant les efforts des hommes à l'épreuve face à des dieux facétieux. Il reste aujourd'hui difficile de voir Saint Seiya sans passer par la case Blu-ray et DVD. Toutefois, les amateurs pourront également retrouver un peu de nostalgie avec la saga Hadès présente sur Netflix (et surtout éviter de regarder le reboot en 3D complètement raté sur cette même plate-forme).

Saint Seiya - le chapitre d'Hadès, sur Netflix.