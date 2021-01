Musées fermés : 3 visites en plein air à faire ce week-end pour s'évader

Les musées sont fermés mais la culture n'est pas morte. Quelques lieux permettent des visites de plein air en Île-de-France. Sélection.

Le château de Fontainebleau

© PIERRE VERDY / AFP

En attendant que le château de Fontainebleau rouvre ses portes aux visiteurs pour fêter notamment le 5 mai prochain le bicentenaire de la mort de Napoléon 1er, dont l'attachement au château est célèbre, le château de Fontainebleau propose des visites guidées des jardins du lundi au vendredi jusqu'à fin janvier. Deux parcours - «Le château vu des jardins» (1 heure) et «La cour ovale» (45 minutes) - sont réservables à plusieurs créneaux horaires. 130 hectares de jardins et de parc entourent la «demeure des rois», déployant de jolies vues sur les divers corps de bâtiments et cours. Se dévoilent ainsi aux visiteurs, différentes époques dont la conception et l'harmonie fut entièrement revue au dix-neuvième siècle. Les cascades, le monumental escalier, la cour Ovale, la majestueuse porte du Baptistère, le jardin de Diane et le jardin Anglais plairont à certains quand d'autres préfèreront le Grand Parterre classique d'André Le Nôtre et ses 14 hectares de jardin à la Française. Chaussez vos baskets et vos jumelles, il y a de la marche et de la perspective.

Le jardin de sculptures du musée Rodin

Fermé depuis le mois de novembre, le jardin de scultpures du musée Rodin de Paris rouvre ses portes aux visiteurs. Loin de représenter un petit bonus au musée Rodin, qui lui reste bien fermé, cet espace contient quelques-unes des plus grandes oeuvres du sculpteur. Ainsi, au gré de sa déambulation, le public peut y découvrir le célèbre «Penseur» mais aussi les «Bourgeois de Calais», ou encore la fourmillante «Porte de l'enfer». Entre fosythias et vuburnum rose déjà en fleurs, «Orphée» accorde sa lyre et «Ugolin» trône dans le bassin. Une belle promenade entre vue sur le Dôme des Invalides et immersion dans une nature déjà en plein réveil.

Les jardins Albert Kahn

En attendant l'ouverture du musée des Archives de la planète, les franciliens peuvent prendre l'air et même voyager dans les jardins Albert Kahn de Boulogne-Billancourt. La rigueur d'un jardin japonais, les arbres denses d'une forêt vosgienne, le charme bucolique d'un jardin anglais, les symétries de la taille à la française... Il y en a pour tous les goûts dans ce jardin créé par le banquier et philanthrope Albert Kahn, mort en 1940. Pour les photos, arrêtez-vous sur le pont japonais, histoire de (vous) faire croire que vous pouvez encore voyager. Un tour du monde en une promenade, c'est donc encore possible.

