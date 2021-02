A l'approche du Super Bowl, The Weeknd révèle enfin pourquoi il se bande le visage

Son apparition le visage entièrement bandé et les yeux tuméfiés lors de sa prestation au American music Awards, en novembre dernier, a suscité de nombreuses interrogations. Alors que The Weeknd se produira ce dimanche 7 février lors de la mi-temps du Super Bowl, l’artiste a expliqué les raisons de cette métamorphose, qui n'a rien à voir avec la chirurgie esthétique. Bien au contraire.

Interrogé par Variety durant les répétitions du Super Bowl, il a livré quelques pistes quant au sens de cette initiative. Et il semble que les diktats de la célébrité et de l’apparence fatiguent la star internationale, qui a pris un malin plaisir à jouer avec eux. En se bandant intégralement le visage, il a ainsi expliqué offrir « une réflexion sur l’absurdité de la culture de la célébrité à Hollywood, où les gens se transforment pour des raisons superficielles, afin de plaire et de recevoir l’approbation (des autres ndlr) ».

Une métaphore filée depuis des mois alors que fin 2019, il a créé et campé pour les besoins de son dernier album « After hours » et notamment son clip « Blinding ligths » un personnage au nez cassé, portant une veste rouge et dont la nuit à Las Vegas tourne mal. Depuis, ce personnage avec lequel l’artiste brouille volontairement les pistes apparaît régulièrement toujours plus amoché dans ses clips, mais aussi sur les réseaux sociaux et même les plateaux de télévision. « Je suppose que vous pourriez comprendre qu'être attirant n'est pas important pour moi, mais un récit convaincant l'est », explique l’auteur-compositeur et producteur à Variety, avant de poursuivre « Pourquoi ne pas jouer avec le personnage et l'artiste et laisser ces lignes se brouiller et bouger ? » En plus d’un message fort - à savoir le fond prime sur la forme - c’est ainsi une performance d’acteur que la star du RnB ajoute à ses cordes, alors qu’il se produira dimanche à l’occasion de la mi-temps du Super Bowl.

Un show qui, à l'instar de ses transformations physiques, ne devrait pas manquer d’être spectaculaire, pour lequel l’artiste a déboursé 7 millions sur ses fonds propres, et dont il se dit qu'il pourrait partager l'affiche avec les Daft Punk en invités surprise.

