Annulation du festival Solidays : la première d'une longue série ?

Les années se suivent et se ressemblent, au grand dam du festival Solidays. Après une édition avortée en 2020, ce grand événement musical qui devait se tenir du 18 au 20 juin à l’hippodrome de Longchamp, n’aura finalement pas lieu en raison de la crise sanitaire. Un première annulation qui pourrait ne pas être la dernière.

«La probabilité de pouvoir jouer en plein air, en grande jauge, debout cet été est tellement faible qu’il ne nous semble pas raisonnable de vouloir y croire plus longtemps. Cette incertitude qui nous ronge depuis des mois engendre de la crainte. Et pour Solidarité Sida, l’avenir doit rester une promesse et non pas devenir une menace. (…) Nous n’avons plus le temps d’attendre ni un taux de vaccination rassurant, ni l’hypothétique mise en place d’un passeport sanitaire, ni l’heureux jour où nous pourrons retrouver un peu de "normalité" dans nos vies», a expliqué, dans un communiqué officiel, Luc Barruet, le fondateur du festival Solidays, dont l’édition 2021 devait accueillir Justice et Black Eyed Peas, entre autres.

«Aujourd’hui, notre responsabilité est d’acter à nouveau l’annulation de notre festival "pas tout à fait comme les autres" pour reporter toute notre énergie sur la recherche des 3,5 millions d’euros de résultat qui vont disparaître cette année encore», a ajouté le responsable.

Entre inquiétude et colère

La question de la pérennité des autres festivals se pose, et les acteurs du secteur culturel sont de plus en plus inquiets, à l'instar de l’équipe du Hellfest qui craint de voir son édition elle aussi annulée. Dans une lettre ouverte relayée sur les réseaux sociaux le 18 janvier dernier, ses dirigeants avaient interpellé la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. «Excusez notre ton quelque peu familier mais de notre côté on ne croise pas les doigts, on serre les fesses ! NON nous n’avons pas le temps et il est urgent que vous en preniez conscience», avaient-ils clamé.

Invitée mercredi sur France Télévisions, la ministre s'est dite opposée à la mise en place d'un passeport vaccinal pour pénétrer dans des lieux culturels. Elle a par ailleurs expliqué être en discussion avec les organisateurs d'événements en plein air qui attirent chaque année des milliers de personnes.

«Je travaille (avec ces équipes), que ce soit le Hellfest, les Vieilles Charrues, les Eurockéennes, pour voir comment on pourra assurer la sécurité des spectateurs et des gens sur la scène et autour de la scène. C'est un travail très conséquent, avec des tests à l'entrée : comment les mettre en œuvre, comment les financer...», a-t-elle avoué, ajoutant plancher sur «un fonds d'accompagnement, pour que, quoi qu'il arrive, le modèle des festivals soit protégé».

