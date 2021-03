Golden Globes : Florian Zeller, Tahar Rahim, Alexandre Desplat...les Français repartent bredouilles

Ils étaient en lice pour décrocher un Golden Globe lors de la 78e cérémonie, qui s’est déroulée dimanche de manière virtuelle. Mais le réalisateur français Florian Zeller ainsi que ses compatriotes, l’acteur Tahar Rahim et le compositeur Alexandre Desplat, ont vu leurs espoirs réduits à néant.

Jusqu’au bout, ils y ont cru. Avec quatre nominations pour son premier film, «The Father», adapté de sa pièce de théâtre à succès, le dramaturge Florian Zeller apparaissait pourtant comme l’un des favoris. Mais l’histoire de ce père atteint de la maladie d’Alzheimer et joué par l’excellent Anthony Hopkins n’a pas réussi à toucher le cœur des votants. Le metteur en scène pourra peut-être se rattraper avec les Oscars, dont les nominations seront annoncées le 15 mars.

Nommé dans la catégorie du meilleur acteur dans un film dramatique pour sa performance dans «Désigné coupable» de Kevin Macdonald, Tahar Rahim n’est pas non plus parvenu à faire le poids face au regretté Chadwick Boseman, qui a été sacré à titre posthume pour «Le Blues de Ma Rainey».

Le mari de la comédienne Leïla Bekhti, qui incarne dans ce long-métrage le Mauritanien Mohamedou Ould Slahi, accusé à tort de terrorisme et envoyé à Guantanamo, a en revanche pu applaudir sa partenaire Jodie Foster, qui joue son avocate à l’écran, et a été sacrée meilleure actrice dans un second rôle.

Même sentence pour le compositeur Alexandre Desplat, grand habitué des cérémonies et qui accumule les récompenses depuis de nombreuses années. En lice pour le Golden Globe de la meilleure musique pour «Minuit dans l’univers» de et avec George Clooney, le Français a été battu par Jon Batiste, Atticus Ross et Trent Reznor pour le film d’animation «Soul» des studios Pixar.

A noter que le film «Deux» de Filippo Meneghetti, qui représentait l’Hexagone dans la catégorie «meilleur film en langue étrangère» n’a pas non plus été recompensé, les Golden Globes ayant préféré «Minari» du cinéaste américain d’origine coréenne, Lee Isaac Chung.

