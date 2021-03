Après l'Odéon, plusieurs théâtres occupés pour demander la réouverture des lieux de culture

La gronde monte face à la fermeture des lieux de culture. Alors que le théâtre de l’Odéon est occupé depuis le jeudi 4 mars, la mobilisation s’amplifie à Paris et en région pour réclamer la réouverture des établissements culturels, fermés depuis fin octobre en raison de la crise sanitaire.

Après l’Odéon, les mouvements d’occupation ont gagné le Théâtre de la Colline, dans l'est parisien et le Théâtre national de Strasbourg (TNS), deux des cinq théâtres nationaux avec l’Odéon, le théâtre national de Chaillot et la comédie Française. En région, des actions ont également été menées à Pau.

«Pour nous, il s'agit d'un mouvement national. On a des retours des syndicats en région et ça commence à bouger, ils s'organisent», a expliqué à l'AFP Karine Huet, secrétaire générale adjointe du SNAM-CGT (Union Nationale des Syndicats d'Artistes Musiciens de France), qui figure parmi les quelques 50 personnes qui se trouvaient à l'intérieur de l'Odéon mardi soir.

Pas d'accalmie malgré le déplacement de la minsitre de la culture

Le déplacement de Roselyne Bachelot, samedi 6 mars à l’Odéon, n’a pas calmé la grogne. Malgré cette rencontre durant laquelle la ministre a expliqué « comprendre les inquiétudes notamment sur les suites de l'année blanche » et affirmé son « objectif de poursuivre la protection de l'emploi artistique autant que nécessaire », comme elle l’a partagé sur Twitter, la mobilisation se poursuit et prend de l'ampleur. Une mobilisation et des manifestants qui ont notamment reçu le soutien de François Ruffin comme de plusieurs élus de la France insoumise.

Dans le sillage de l'Odéon, c'est maintenant le théâtre de la Colline, celui de Strasbourg, les Espaces Pluriels de Pau, qui sont occupés par les intermittents. Le déploiement de la police n'étouffera pas les colères. Je réitère mon interpellation : il faut des actes, vite ! https://t.co/PDwkuE7IAv — Clémentine Autain (@Clem_Autain) March 10, 2021

Ils ferment les lieux de Culture ? Qu'on la propulse dehors !



Sinon on va faire quoi, contre la dépression qui ronge le pays ? Tous prendre des cachetons ? Non, de la culture partout, dehors, dans les quartiers et les campagnes ! A l'offensive, pour un printemps de joie ! #Odeon pic.twitter.com/5ZbK4DuUxq — François Ruffin (@Francois_Ruffin) March 9, 2021

Quatre théâtres occupés mardi

Hier, mardi 9 mars, quelques dizaines d'étudiants d'art dramatique ont investi le Théâtre de la Colline, à Paris, avec plusieurs slogans écrits noir sur blanc. « Ouverture essentielle », « vie sans culture, droit dans le mur », « Bachelot si t'ouvres pas, on vient jouer chez toi ». Selon une source citée hier soir par l’AFP, «plusieurs dizaines d'étudiants manifestent à l'extérieur tandis que 30 étudiants ont été autorisés à entrer au théâtre », dirigé par le metteur en scène et dramaturge Wajdi Mouawad, qui se trouvait en répétition. De leurs côtés, une cinquantaine d’élèves en scénographie-costumes, jeu, mise en scène, dramaturgie et régie-création se sont associés au mouvement. Ils ont décidé de s'installer 24h sur 24h dans les locaux du Théâtre National de Strasbourg, «jusqu'à une réponse concrète de l'Etat», rapporte l’AFP.

A Pau, le théâtre de Saragosse à quant à lui fait l’objet d’une action de mobilisation dans la nuit de lundi à mardi. En soutien au théâtre de l’Odéon, une trentaine d’intermittents ont occupé les lieux pour défendre la culture « essentielle » et demander la réouverture des lieux de spectacle dans le respect des règles sanitaires.

Un message martelé depuis des semaines par un grand nombre de professionnels de la culture et que portent les manifestants, qui se mobilisent également pour une prolongation de l’année blanche pour les intermittents, son élargissement à tous les travailleurs précaires et saisonniers et des mesures d'urgence face à la précarité financière et psychologique des étudiants.