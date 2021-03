House of Gucci : une première photo du film dévoilée avec Lady Gaga et Adam Driver

Si sa date de sortie en France n’est pas encore connue, le prochain film de Ridley Scott, «House of Gucci», fait déjà parler de lui. Une première photo de Lady Gaga et d’Adam Driver dans la peau de leurs personnages vient d’être dévoilée.

Et c’est la popstar elle-même qui a postée ce cliché sur les réseaux sociaux. On la voit, grimée, prendre la pose avec l’acteur Adam Driver. Dans ce biopic qui s’intéressera à l’assassinat de Maurizio Gucci le 27 mars 1995 à Milan, le comédien incarne donc le petit-fils héritier du fondateur de la célèbre marque italienne Guccio Gucci. Lady Gaga se glisse quant à elle dans la peau de Patrizia Reggiani, première épouse de Maurizio Guccio, surnommée la «Veuve noire» et accusée d’avoir commandité le meurtre pour récupérer sa part d'héritage.

Pour incarner sa deuxième femme Paola Franchi, le réalisateur Ridley Scott («Blade Runner», «Gladiator», «Seul sur Mars») a engagé la comédienne française Camille Cottin, que le public connaît grâce à son rôle dans la série à succès «Dix pour cent».

Au casting, on rerouvera également Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto ou encore Jack Huston.