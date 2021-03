Théâtres occupés : Romane Bohringer partage sur les réseaux les revendications des manifestants

Romane Bohringer fait passer le message. La comédienne a partagé sur les réseaux sociaux les revendications et communiqués des intermittents et élèves qui ont décidé d’investir plusieurs théâtre ces derniers jours.

Alors que le théâtre de l’Odéon est occupé depuis jeudi par une cinquantaine de personnes pour demander la réouverture des lieux de culture, donnant lieu à d’autres actions de mobilisation à travers l’Hexagone, dont l’occupation du théâtre de la Colline, à Paris, et du théâtre national de Strasbourg (TNS), l’actrice a relayé sur son compte Instagram trois messages lourds de sens.

Si l'artiste n’a pas pris la parole ou commenté ces actions, elle y livre brut les communiqués, prises de positions et revendications des dizaines de personnes, parmi lesquelles figurent notamment des élèves de l’école du TNS et du conservatoire national d’art supérieur dramatique de Paris, ainsi que des intermittents, qui entre jeudi et hier ont occupé ces trois théâtres nationaux pour demander la réouverture des lieux de culture. Une mobilisation soutenue par la CGT spectacle qui, mardi, a affirmé poursuivre le mouvement, comme le rapporte l'AFP, citant l'appel formulé par le syndicat dans un communiqué « Occupons! Occupons! Occupons ! ». Un message que l'actrice a également partagé dans sa publication.

Outre la reprise de la vie culturelle, parmi les revendications, les manifestants demandent la prolongation de l'année blanche et plus largement des mesures d'urgence pour lutter contre la précarité.

Depuis la fermeture des théâtres fin octobre et devant l'absence de calendrier clair, plusieurs autres artistes ont pris la parole sur les réseaux sociaux pour faire part de leurs incompréhensions face à la prolongation de la fermeture des salles de spectacle, de cinéma et de concert, à l’instar de Pierre Niney, Elie Semoun, Jean Dujardin ou Benjamin Biolay.

De son côté, la ministre de la culture Roselyne Bachelot s'est rendue au théâtre de l'Odéon samedi pour rencontrer les intermittents occupant les lieux, et a réaffirmé son soutien au monde de la Culture.

Je me suis rendue ce soir au @TheatreOdeon occupé depuis 3j. Je comprends les inquiétudes notamment sur les suites de l'année blanche : ils le savent, mon objectif est de poursuivre la protection de l'emploi artistique autant que nécessaire. Nous poursuivrons nos échanges. #odeon pic.twitter.com/8sZh3booqp — Roselyne Bachelot (@R_Bachelot) March 6, 2021

Un message et un déplacement qui n'ont pas suffi à désamorcer la gronde.