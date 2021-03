Oscars 2021 : Steven Yeun et Riz Ahmed entrent dans l'histoire de la cérémonie

Une première dans l’histoire des Oscars. Steven Yeun («Minari») et Riz Ahmed («The Sound of Metal») sont devenus respectivement les premiers acteurs américano-asiatique et musulman à être nommés ce lundi dans la catégorie «meilleur acteur». La 93e cérémonie se tiendra le 25 avril prochain.

La nomination de Riz Ahmed, acteur et rappeur anglo-pakistanais de 38 ans, intervient après les deux récompenses obtenues par Mahershala Ali, le premier comédien musulman à obtenir une statuette pour ses performances dans «Moonlight» (2017) et «Green Book : Sur les routes du Sud» (2019), mais dans la catégorie du meilleur second rôle.

Dans «The Sound of Metal», Riz Ahmed incarne Ruben, le batteur d’un groupe de Heavy Metal qui perd l’audition. L’acteur avait déjà marqué l’histoire des Emmy Awards en 2017 en devenant le premier musulman à obtenir le prix du meilleur acteur dans une mini-série pour son rôle dans «The Night Of» diffusée sur la chaîne américaine HBO.

Devenu célèbre grâce à la série «The Walking Dead», l’acteur américano-sud-coréen Steven Yeun, 37 ans, marque également l’histoire pour son rôle dans «Minari» dans lequel il joue un père coréen qui emménage avec sa famille dans une petite ville américaine située dans l’Arkansas, dans les années 1980.

Le réalisateur Lee Isaac Chung, qui est le cousin de l’épouse de Steven Yeun par mariage, s’est inspiré de l’histoire de son propre père pour rédiger le scénario.

«C’est vraiment un rendu déchirant et honnête du vécu de gens, d’êtres humains, avec lesquels j’ai été en mesure de m’identifier culturellement», a commenté Steven Yeun à propos du film.