Occupé depuis le 15 mars, le Grand Théâtre de Bordeaux a été évacué

Occupé depuis le 15 mars dernier, et alors que des dommages étaitent craints pour le site néo-classique de la fin du 18e siècle, le Grand-Théâtre de Bordeaux a été évacué.

Une évacuation mise en place dans le calme par la mairie, selon l’AFP, qui a pu constater que la police municipale autorisait les sorties du bâtiment, mais pas les entrées. «Personne ne rentre et ceux qui veulent sortir, sortent», mais toute sortie est «définitive», a expliqué un agent de police ce mercredi matin, assurant que «les choses se déroulent dans le calme».

Dans un communiqué, le maire écologiste Pierre Hurmic a expliqué cette décision, avançant que les «activités artistiques et la sécurité des lieux n’étaient plus garanties à ce jour», demandant aux occupants de «quitter le Grand-Théâtre sans délai».

Dans le cadre d'un mouvement nationale, le batiment était occupé depuis le 15 mars par des intermittents, soutenus par la CGT Spectacle, pour demander notamment la réouverture des lieux de culture et la prolongation de l’année blanche. Mais l’intrusion de nouveaux occupants le 18 mars, aux revendications plus proches de «la convergence des luttes», avait fait craindre pour la sécurité des lieux. Les intermittents s’étaient d’ailleurs désolidarisés du mouvement et avait quitté le théâtre.

Une occupation devenue hors de contrôle

«Force est de constater aujourd’hui que cette occupation ne s’inscrit plus dans la revendication nationale des acteurs culturels, et que les occupants ne sont pas en mesure de garantir les conditions sanitaires et de sécurité initiales qui avaient été convenues avec la direction de l’Opéra», a ajouté la mairie dans un communiqué, estimant que «les jauges et les gestes barrières ne sont pas respectés». Et de préciser que «les occupants ne contrôlant pas les entrées et les sorties, la circulation dans les lieux n’est absolument plus maîtrisée».

De son côté, la présidence du Grand-Théatre, dédié à l'art lyrique et à la danse, a par ailleurs déposée une demande d’expulsion auprès du tribunal administratif.