Brahim Bouhlel : pourquoi l'acteur de la série «Validé» est-il placé en garde à vue à Marrakech ?

Brahim Bouhlel, l’acteur de la série «Validé» de Franck Gastambide, a été placé en garde à vue après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo tournée à Marrakech dans laquelle il insulte les Marocains, et plus particulièrement les femmes et les enfants.

Ce mardi 6 avril, le président du Club des avocats du Maroc, Me Mourad Elâjoutti, a en effet indiqué sur son compte Twitter que l’acteur franco-algérien, qui interprète dans la série diffusée sur Canal+ et My Canal, le rôle de Brahim, le meilleur ami du rappeur Clément Hatik, a été placé en garde à vue.

Placés en garde à vue.. — Mourad Elajouti (@Elajouti) April 5, 2021

«La dernière personne qui m’a mal parlé au Maroc, j’ai sorti une liasse et je l’ai baffé en dirhams», lance notamment Brahim Bouhlel au fil de la séquence, accompagné du snapchatter franco-marocain Zbarbooking, également placé en garde à vue.

«Ce que j’aime bien, ici, c’est toutes les p*** que je paie 100 dirhams», poursuit-il, avant d’insulter des enfants qu'il croise dans la rue et dont on voit le visage, de «fils de p***».

L'acteur franco-algerien Bouhlel Brahim (@brvhym - voix off), l’acteur Hedi Bouchenafa et le snapchatteur Zbarbooking humilient des enfants, profèrent des paroles dégradantes et véhicules des clichés salaces au Maroc.



Nous attendons des autorités une réaction exemplaire. pic.twitter.com/wLCoXsBvnP — Moorish Movement ۞ (@MoorishMovement) April 3, 2021

«UNE PROVOCATION INSULTANTE»

Le CAM, qui «condamne vigoureusement les propos haineux, abjects et racistes proférés à l’encontre des enfants du Maroc par des pseudos-humoristes/influenceurs», a porté plainte devant le procureur du Roi «pour diffamation, injures publiques et discrimination».

«Ces propos abominables ont porté atteinte à la dignité des enfants marocains. Le CAM dénonce également ces déclarations qui reflètent l’immaturité de leurs auteurs, et une provocation insultante et une offense injurieuse», peut-on encore lire dans le communiqué.

L’organisation précise qu’elle «compte demander aux autorités publiques de prendre les mesures administratives afin que ces personnes fassent l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrer sur le territoire marocain pour atteinte à l’ordre public».

«c’était complètement parodique»

A la suite de cette polémique, Brahim Bouhlel a présenté sur les réseaux sociaux, ce lundi 5 avril, ses «plus sincères excuses au peuple marocain», expliquant que son objectif était de combattre les clichés, et que «c’était complètement parodique».

«Je joue un personnage et j'essayais d’être drôle», ajoute-t-il, reconnaissant toutefois qu’il s’est «totalement planté». «J'aime profondément ce pays et ses habitants (...) Ce soir je suis effondré en prenant conscience du mal que j’ai fait. Et je comprends à quel point mes propos sont graves», conclut-il.

Après la publication de la vidéo, plusieurs rappeurs ont réagi, à l’image de Maes, Booba, Mister You, ou encore Niro.

«Ne soyez pas maladroit même si c’est pour rire, on a déjà beaucoup de mal à vivre en paix, ne blessez pas notre dignité ni celle de nos femmes et encore moins celle de nos enfants», a notamment écrit l’interprète de «Fort et vivant» dans sa story Instagram.