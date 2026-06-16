Nanterre : un automobiliste percute une entrée de la prison avant d’incendier son véhicule et de prendre la fuite

Ce mardi matin, un automobiliste a percuté l’une des entrées du centre pénitentiaire de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Il a ensuite incendié son véhicule avant de prendre la fuite. Il est actuellement recherché.

Une attaque survenue dès les premières heures de la journée. Dans un communiqué publié ce mardi sur son compte X, le syndicat FO Justice a fait savoir qu’un individu, au volant de sa voiture, a percuté l’une des portes d’entrée du centre pénitentiaire de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine.

🚨FLASH INFO – CP DE NANTERRE🚨



Ce mardi 16 juin 2026, aux alentours de 7h30, un véhicule a volontairement percuté la porte d'entrée principale du Centre pénitentiaire de Nanterre avant d'être incendié sur place par son ou ses occupants.



Les auteurs ont ensuite pris la fuite.… pic.twitter.com/NQzd4sz6uR — FO JUSTICE (@SyndFoJustice) June 16, 2026

Les faits ont eu lieu aux alentours de 7h30. Après avoir percuté l'entrée, le ou les auteurs ont incendié le véhicule avant de prendre la fuite à pied. Dans une vidéo publiée cette fois par le syndicat UFAP UNSa Justice, on aperçoit le véhicule en flammes devant l’entrée de la prison de Nanterre.

«À cette heure, les services de police sont présents sur les lieux et ont procédé à la sécurisation du secteur», a écrit FO Justice.

A la suite de ces faits, une enquête a été ouverte et confiée au Service départemental de police judiciaire des Hauts-de-Seine (SDPJ 92).

Les investigations visent à «déterminer les circonstances exactes de cet acte et identifier les auteurs», a ajouté le syndicat, précisant qu’il suivra «avec la plus grande attention l'évolution de la situation».

Sur X, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a apporté son soutien «aux courageux agents pénitentiaires, qui œuvrent au quotidien pour la sécurité des Français», notant que l'attaque n'a pas fait de blessé.