Mort du chanteur et mannequin Nick Kamen, protégé de Madonna

Une star des années 80 s'est éteinte. Le chanteur et mannequin britannique Nick Kamen est décédé à l'âge de 59 ans. Il s'était fait connaître grâce à Madonna, qui l'avait pris sous son aile et lui avait écrit le tube «Each Time You Break My Heart».

La nouvelle de sa mort a été révélée par la BBC ce mercredi, citant des sources familiales. Il serait décédé mardi soir des suites d'une longue maladie. L'ancienne idole avait annoncé en 2018 souffrir d'un cancer.

La carrière de Nick Kamen - Ivor Neville Kamen de son vrai nom - a décollé en 1985, grâce à une publicité pour la marque de jeans Levi's, devenue célèbre, dans laquelle le beau gosse se déshabille dans une laverie au son de «I Heard It Through The Grapevine» de Marvin Gaye.

Repéré par Madonna, il s'était ensuite lancé dans la chanson grâce à elle. La reine de la pop lui avait écrit en 1986 son premier titre, «Each Time You Break My Heart», dans lequel elle faisait les choeurs. Ce sera un tube international, atteignant la 1ère place des charts en Italie et la 8e en France.

S'en étaient suivis quelques autres morceaux à succès, comme «Tell Me» (1988) et «I Promised Myself» (1990), avant que le chanteur ne retombe quelque peu dans l'anonymat.

Mais ses amis, eux, ne l'ont pas oublié, comme en témoignent les nombreux hommages de personnalités sur les réseaux sociaux après sa mort, par exemple du chanteur Boy George. «Que Nick Kamen, l'homme le plus beau et le plus gentil, repose en paix», a écrit le membre du groupe Culture Club sur Instagram. Madonna n'a elle pas encore réagi.