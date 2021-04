Jim Morrison : une anthologie sur le chanteur des Doors sortira en octobre en France

Le 3 juillet 1971, Jim Morrison disparaissait à l’âge de 27 ans. Cinquante ans après la mort du leader des Doors, un livre, anthologie de ses œuvres avec des textes inédits, paraîtra le 7 octobre prochain en France.

«Jim Morrison – Anthologie», qui sera publié aux éditions Massot (et le 8 juin chez HarperCollins aux Etats-Unis), renfermera des paroles de chansons jamais publiées, des photos de ses carnets manuscrits, des dessins, des retranscriptions d'enregistrement, ainsi que le synopsis de son film expérimental «The Hitchhiker (HWY)».

Cet ouvrage de 580 pages, dont 200 photos, sur scène, en tournée, en studio, en famille, avec là encore des inédits, est préfacée par la sœur du chanteur des Doors, Anne Morrison Chewning, l'écrivain Tom Robbins, et l'éditeur et ami du chanteur, Frank Lisciandro.

A noter que le dernier album du groupe, baptisé «L.A. Woman», et qui comprend le titre «Riders on the storm», fête également ses 50 ans en ce mois d'avril. Les fans du «Roi Lézard» sont toujours des milliers chaque année à venir se recueillir sur sa tombe au cimetière parisien du Père Lachaise.