Depuis l'espace, Thomas Pesquet diffuse en exclusivité le nouveau titre de Coldplay

C’est un lancement intergalactique. Le nouveau morceau de Coldplay, «Higher Power», a été diffusé depuis l’espace dans la nuit de jeudi à vendredi, à l'issue d'un entretien en visio entre le groupe de Chris Martin et l'astronaute français Thomas Pesquet.

De la Station spatiale internationale, Thomas Pesquet s'est entretenu avec les quatre membres de la formation britannique. «Tu fais plus rockstar que nous, on a l'impression de parler avec Bono, là», a plaisanté le chanteur Chris Martin quand le Français, installé dans la coupole de la station, a mis des lunettes noires pour protéger ses yeux des rayonnements.

Les membres de Coldplay ont, entre autres, demandé à Thomas Pesquet s'il avait vu des formes de vie extra-terrestres. «Pas encore, je regarde, on ne sait jamais», a souri l'astronaute. Une transition toute trouvée pour parler du nouveau morceau. «On imagine des mondes extra-terrestres et c'est une façon pour nous de parler de la vie sur terre, c'est une allégorie. On essaye de trouver l'astronaute en chacun de nous, celui capable de faire des choses extraordinaires», a exposé Chris Martin au sujet de la genèse du titre «Higher Power».

«Higher Power» a résonné dans la capsule

Thomas Pesquet a ensuite diffusé les premières notes du single avec sa tablette. Le titre «Higher Power» a également été mis en ligne sur les plates-formes pour «les Terriens», avec un clip sur la chaîne YouTube du groupe.

Coldplay avait teasé ce lancement hors du commun ces derniers jours avec un échange sur les réseaux sociaux avec l’astronaute. «On a trouvé un signal. Communications extraterrestres établies», avait publié le groupe sur Twitter, en mentionnant le nom de Thomas Pesquet, présent à bord de la Station spatiale internationale. «Bien reçu», avait immédiatement répondu l’Agence spatiale européenne.