Le Louvre célèbre la bande dessinée les 11 et 12 juin

Le musée du Louvre célèbre les 11 et 12 juin 2021 quinze années de collaboration avec les éditions Futuropolis. Chaque année depuis 2005, des cartes blanches sont données à des auteurs de BD qui proposent un regard nouveau sur les œuvres du musée. Découvrez le programme de ce week-end haut en couleur.

L’idée de cette collaboratione vieille de 15 ans entre le Louvre et Futuropolis est de donner à un auteur de bande dessinée un accès annuel au musée, et d’avoir ainsi son point de vue d’artiste dans un album. Aspect plus méconnu du grand public, le Louvre est également une maison d’édition qui publie chaque année une soixantaine d’ouvrages, souvent plutôt scientifiques et rédigés par les conservateurs du musée. Le Louvre doit cependant, pour des raisons techniques, s’appuyer sur un co-éditeur : Futuropolis.

Le 20ème album de la collection est signé par Charles Berberian et paraîtra le 09 juin 2021. « Les amants de Shamhat, la véritable histoire de Gilgamesh », détaille l’épopée de l’une des œuvres littéraires les plus anciennes de l’humanité. Inspiré par la collection mésopotamienne du musée et plus particulièrement par la statuette d’Ebih-Il, sorte de scribe auquel il donne le rôle de narrateur à son récit, le dessinateur d’origine arménienne né en Irak en 1959 raconte la genèse des aventures de Gilgamesh, créature aux deux tiers divin crée par les dieux, dans une version décalée et personnelle.

À cette occasion, le musée organise donc un week-end festif et propose différentes activités avec les auteurs qui ont fait cette collection au fil des ans.

Concert dessiné

Trois dessinateurs, Charles Berberian, Stéphane Levallois (« Leonard2Vinci », 2019) et David Prudhomme (« La traversée du Louvre », 2012) se relaient sur scène et dessinent au gré de leur inspiration, au rythme de la musique du trompettiste Erik Truffaz.

Vendredi 11 juin à 20h à l’auditorium du Louvre. Tarif : 15€ Réservation en ligne obligatoire. Le concert dessiné sera retransmis gratuitement en direct sur la chaîne YouTube du musée.

Dédicaces

Etienne Davodeau, auteur de « Cher pays de notre enfance », enquête sur les années de plomb de la Vème République, Charles Berberian, Florent Chouvet (« L’Île Louvre », 2015), Nicolas de Crécy (« Période glaciaire », 2005), Stéphane Levallois et David Prudhomme dédicacent leurs publications à la librairie du Louvre.

Samedi 12 juin à partir de 17h. Accès libre

L’île Louvre de Florent Chavouet, 2015 © musée du Louvre éditions / Futuropolis

Trois visites privilégiées

Les auteurs Etienne Davodeau (« Le chien qui louche », 2013), Stéphane Levallois et Charles Berberian proposent chacun une déambulation dans les salles du musée, à la découverte des œuvres qui ont inspiré la création de leurs albums.

Samedi 12 juin de 11h à 12h30. Tarif 12€ (billet d’entrée non-inclus). Réservation en ligne obligatoire.

Table ronde : la BD dans les musées

En cette année de la BD (prolongée jusqu’au 30 juin 2021 en raison de la crise sanitaire) qui vise à faire la promotion du 9ème art, le musée a choisi d’organiser une table ronde modérée par Sonia Déchamps, journaliste, autrice et co-directrice du festival d’Angoulême, autour de la place de la bande dessinée dans l'art. Charles Berberian, Emmanuel Guibert (« Ariol ») et Nicolas de Crécy participeront à la discussion qui sera introduite par Dominique de Font-Réault, directrice de la médiation et de la programmation culturelle au Louvre.

Samedi 12 juin à 14h à l’auditorium du Louvre. Tarif 4€. Réservation en ligne obligatoire. La table ronde sera disponible en direct sur la chaîne YouTube du Louvre.

Dessine-moi le Louvre

À partir d’œuvres choisies par le public et les internautes, Etienne Davodeau, Charles Berberian et Florent Chavouet improviseront des créations graphiques. Un dispositif interactif inédit qui promet des réalisations surprenantes.

Samedi 12 juin à 15h30 à l’auditorium du Louvre. Tarif 4€ Réservation en ligne obligatoire. La séance sera disponible en direct sur la chaîne YouTube du Louvre.