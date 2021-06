Sortie de l'album «Sorore» : Amel Bent revient sur ses désaccords avec Vitaa et Camélia Jordana

Alors que son album «Sorore», qu’elle a enregistré avec Camélia Jordana et Vitaa, sort ce vendredi, Amel Bent est revenue sur les tensions qui ont pu naître au sein du trio.

Invitée jeudi dans l’émission «Laissez-vous tenter» sur RTL, la chanteuse et membre du jury de «The Voice» a évoqué une collaboration qui n’a pas toujours été rose, tant les trois artistes étaient attachées à leurs morceaux. «On réinvente chacun de ces morceaux et ça a été un ascenseur émotionnel pour toutes les trois. Parfois, ça boudait un peu. "Mais pourquoi vous avez touché à cette note ? J’y tiens". Il y a eu des larmes en fait, pour un accord changé», a-t-elle expliqué.

Amel Bent a continué en précisant que tous les titres qui ont été sélectionnés pour l’album «Sorore» évoquaient «un morceau de (leur) histoire très fort, avec (leur) public, et changer un tout petit bout de ce truc-là, (c'était) presque une trahison, parfois».

Entre l’excitation de finaliser ce projet artistique et les doutes qui en découlaient, Amel Bent, Vitaa et Camélia Jordana ont fini par se mettre d’accord. Le disque a été validé «à l’unanimité».

Plusieurs reprises de leurs chansons figurent sur cet opus, parmi lesquelles «Où je vais» et «Ne retiens pas tes larmes » d’Amel Bent, «Non, non, non» et «Moi c'est» signés Camélia Jordana, ou encore «Ma sœur» et «Pourquoi les hommes ?» de Vitaa. Le titre engagé de Diam's, «Marine», sorti en 2006, a lui aussi été revisité.