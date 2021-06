Bande dessinée : voici l'agenda des festivals de l'été partout en France

Avec l'arrivée des beaux jours et des déconfinements se profilent les festivals, et le 9ème art n'est pas en reste en cette année de la BD, prolongée jusqu’au 30 juin 2021. Découvrez une sélection de festivals bande dessinée organisés aux quatre coins de la France.

Lyon BD 16e edition : 12 & 13 juin

Du 11 au 13 juin se tiendra la 16eme édition de l’événement lyonnais. Presque intégralement organisé en présentiel, le festival propose des rencontres avec plus de 60 auteurs mais aussi des conférences, des performances, des séances de dédicaces et des expositions. Au total, plus de 80 événements sont programmés dans 60 lieux culturels de la ville. En tête d’affiche de ce festival ambitieux, des véritables stars de la BD comme Riad Sattouf (« L’Arabe du Futur », « Les Cahiers d’Esther »), Zep (« Titeuf »), Joan Sfar (« Le chat du Rabbin »), Florence Cestac (Un papa, une maman – une famille formidable, la mienne »).

Une édition politique

A travers l’exposition « Les scènes BD africaines », le festival compte mettre à l’honneur les bédéistes du continent africain, largement méconnus dans l’Hexagone. À l’occasion des 10 ans des printemps arabes, la ville met également en avant « Eruptions, la bande dessinée sur le front des contestations contemporaines », une exposition qui met en lumière le travail de nombreux auteurs pour raconter les bouleversements politiques qui ont eu lieu notamment en Algérie, au Liban mais également à Hong-Kong et au Chili.

Partie off

Pour faire durer le plaisir, le festival s’offre une grosse partie OFF tout au long du mois de juin, où événements et expositions sont organisés. Retrouvez notamment jusqu’au 17 juillet à la fondation Bullukian l’exposition « À la croisée des chemins », où Edmond Baudoin, Nicolas de Crécy et Jochen Gerner partagent leurs visions du voyage et de l’itinérance à travers la présentation de dessins et de planches originales.

Afin de garantir le respect des normes sanitaire, l’accès au festival se fait sur réservation de créneaux horaires et d’activités.

4e édition du festival de la bande dessinée au château de Malbrouck : 12 & 13 juin

Le château de Malbrouck à Manderen accueille les 12 et 13 juin 2021 la 4eme édition de son festival BD. 25 auteurs, scénaristes et dessinateurs participent tout le weekend à des conférences et des séances de dédicaces. Un village du livre proposant à la vente des éditions originales et des bandes dessinées d’occasion sera également installé.

Le festival a lieu en parallèle de l’exposition « Astérix l’Européen », à découvrir jusqu’au 28 novembre 2021 au cœur du château. Objets, tableaux et sculpture datant de l’époque romaine côtoient des statues et figurines des personnages pensés par Albert Uderzo. L’exposition, imaginée pour petits et grands, propose de partir à la rencontre de la BD, de ses créateurs et de ses personnages dans un village gaulois reconstitué.

Au château de Malbrouck, 57480 Manderen. Tarifs pour les 12 et 13 juin : 15, tarif réduit 8€. Réservation en ligne conseillée.

Les 25e rendez-vous de la BD à Amiens : tous les week-ends de juin

Les 25 ans de ce rendez-vous annuel auraient dû être fêtés en juin 2020, mais crise sanitaire oblige, il avait été remplacé par un magazine distribué gratuitement dans toute la ville. Le festival revient cette année en force pour les 3 prochains week-ends de juin, dans les 5000m2 de la Halle Freyssinet. Un gigantesque espace où expositions, ateliers, rencontres et dessins-live peuvent se déployer.

Découvrez notamment « l’Arbre et la manière », une exposition autour de l’œuvre de Cyril Pedrosa, auteur de l’affiche du festival qui propose une rétrospective de son travail, ou encore « Picasso ou la liberté du poète », une exposition qui fait travailler les imaginaires d’auteurs et d’étudiants de la Licence Métiers de la BD, inventant les échos entre l’oeuvre de Picasso et la poésie.

Allez également à la rencontre de la centaine de dessinateurs présents tout au long de ce mois dédié à la bande dessinée, comme Dorio Fabrizio (« Le Dieu vagabond), Roxanne Moreil (« L’Age d’or ») ou encore Zazim (« Peau d’homme»).

Tous les week-ends de juin à la Halle Freyssinet, rue de la Vallée 80 000 Amiens. Réservation en ligne obligatoire.

10e Biennale du 9e art à Cherbourg-en-Contentin : 28 mai au 29 août

La Biennale de Cherbourg-en-Cotentin se donne pour mission depuis 2002 de présenter au public des artistes majeurs du 9ème art à travers de grandes expositions thématiques. Et cette 10e édition est dédiée à l’œuvre de l’américain Will Eisner, et s’inscrit dans la continuité du cycle sur la création américaine lancée lors de la biennale de 2017.

Né en 1917 et mort en 2005, il est le créateur du concept de roman graphique et du personnage enquêteur Spirit. L’exposition pour la biennale propose une rétrospective de l’œuvre de l’artiste centrée sur la thématique de New York, sa ville natale, à travers environ 80 visuels dont des originaux et des objets de collections, qui retracent ainsi le parcours de l’auteur « le plus influent de la BD américaine ».

L’un des temps forts de cette biennale reste le festival « Voyages immobiles », qui clôturera l’événement durant 3 jours, du 27 au 29 aout 2021. Embarquez dans l’univers de la pop culture à travers des expositions, un salon du livre, des décors décalés, du cosplay, du E-sport et de nombreuses animations.

L’événement culturel a lieu depuis le 28 mai 2021, et se poursuit jusqu’au 29 août au musée Thomas Henry, esplanade de la Laïcité, 50100 Cherbourg-en-Cotentin. La rétrospective est gratuite pour tous jusqu’au 30 juin 2021. Tarif du 1e juillet au 29 aout : 5€.

28e rencontres de la bande dessinée et de l’illustration à Bastia : 16 au 19 septembre

Prévu pour se dérouler en mars, le festival de la BD de Bastia en Corse aura finalement lieu mi-septembre, lors de quatre jours riches et denses de rencontres, débats, spectacles, ateliers et projections. Parmi les auteurs invités, retrouvez Cy (« Radium Girls »), Marion Fayolle (« La tendresse des pierres ») ou encore Gaëtan Dorémus (« Frigo vide »).

11 expositions seront également à découvrir, dont « L’archi entre les cases », au Musée de Bastia, qui donne à voir et à comprendre les affinités entre le 1er et le 9e art. Les bâtiments, l’architecture et le design sont en effet omniprésents dans les bandes dessinées. L’exposition, scénographiée par Raphaël Lerays, architecte de formation, rassemble des planches d’albums accompagnés de photographies.

Au centre culturel Una Volta, rue César Campinchi 20 200 Bastia du 16 au 19 septembre. Retrouvez le programme ICI.