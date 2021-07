Adam Driver : pourquoi l'acteur ne sera pas présent à la projection d'«Annette» à Cannes ?

La comédie musicale «Annette» de Leos Carax sera présentée ce mardi soir au Festival de Cannes, à l’issue de la cérémonie d’ouverture, et marquera le début de la compétition officielle. L'acteur Adam Driver a annoncé qu’il n’assisterait pas à la projection.

Le comédien de 37 ans, révélé grâce à la série «Girls», donne la réplique à Marion Cotillard dans ce long-métrage qui concourt pour la Palme d’or, et sort simultanément dans les salles de cinéma en France. Il incarne Henry, un pro de stand-up, qui voit sa vie bouleversée quand sa femme, une célèbre cantatrice, donne naissance à une enfant un peu particulière.

ANNETTE by Leos Carax, starring Marion Cotillard & Adam Driver, will premiere internationally for the Opening of the 74th Festival de Cannes on July 6th and will simultaneously be released in French cinemas! #Cannes2021 @charlegillibert @TribusP



