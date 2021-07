Michaela Coel sera à l'affiche du prochain Black Panther

L’actrice Michaela Coel a rejoint le casting du prochain « Black Panther », dont le tournage a démarré fin juin à Atlanta.

L’actrice et créatrice de la série « I May Destroy You » rejoint ainsi Lupita Nyong’o, Angela Bassett, Danai Gurira, Letitia Wright, Daniel Kaluuya et Winston Duke dans le très attendu second opus de « Black Panther », qui sera nommé « Wakanda Forever ». La nouvelle a été révélée mercredi 21 juillet par le média américain Variety.

Les détails du scénario et du rôle des acteurs sont pour le moment gardés confidentiels. La trame ayant dû être réécrite par le réalisateur Ryan Coogler après le décès du personnage principal, la star Chadwick Boseman, disparu en août 2020 après avoir secrètement lutté contre un cancer du colon.

« C'est clairement très émouvant sans Chad », a déclaré Kevin Feige, chef des Marvel Studios, à Variety fin juin. « Mais tout le monde est aussi très excité de retrouver le Wakanda et de le faire vivre pour le public. Nous allons le faire d'une manière qui rendrait Chad fier. » Les attentes autour du long-métrage, prévu pour sortir en juillet 2022 aux États-Unis, sont immenses : le premier volet, sorti en 2018, avait eu un succès énorme et avait engrangé 1,3 milliard de dollars de recettes.

L'Anglaise Michaela Coel, 33 ans, a été adoubée par Hollywood en 2020 avec sa série HBO « I May Destroy You », acclamée par la critique et pour laquelle elle a reçu quatre nominations aux Emmy Awards. En plus d'écrire, de réaliser et de produire, cette touche-à-tout a également interprété le rôle principal de la série, une écrivaine traitant le traumatisme du viol dans un Londres contemporain. La Britannique a également été vu dans « Black Mirror » et dans l'hilarant et coloré « Chewing Gum », pièce de théâtre de fin d'étude qu'elle a réécrit en 2015 pour le petit écran.