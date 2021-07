Un membre d'IAM cas contact, le groupe contraint d'annuler plusieurs concerts

Alors qu’un de ses membres a été déclaré cas contact, le groupe IAM est contraint d’annuler plusieurs concerts ces prochains jours.

Le groupe de rap français devait lancé hier, mercredi 21 juillet, la 4 édition du Jardin Sonore festival, à Vitrolles. Un engagement qu'ils n'ont pas pu tenir, comme annoncé par l'équipe du festival sur leur site. En cause ? L'un des membres est cas contact, ont expliqué les organisateurs du festival : «dans le respect des conditions sanitaires gouvernementales, le groupe est dans l’obligation de rester isolé pendant 10 jours».

Deux autres concerts annulés

Dix jours qui bousculent l'agenda du groupe marseillais. IAM se voit dans l'obligation d'annuler deux autres concerts, comme il l'a expliqué sur son compte Twitter. «Nous sommes malheureusement dans l’obligation d’annuler nos prochains concerts et de s'isoler», ont écrit ses membres, se voulant rassurant sur leur état de santé.

Les Marseillais devaient se produire, ce jeudi 22 juillet, à Saint Raphaël. Ils devaient également participer, dimanche 25 juillet, à la dernière soirée du festival Fête du bruit de Landerneau, dans le Finistère.

L’un des membres du groupe IAM étant "Cas Contact", de ce fait et dans le respect du protocole sanitaire mis en place par le gouvernement, — IAM (@IAM) July 21, 2021

nous sommes malheureusement dans l’obligation d’annuler nos prochains concerts et de s'isoler.





Toute l’équipe se porte bien et on vous dit à très bientôt. — IAM (@IAM) July 21, 2021

IAM contre la vaccination obligatoire

Une déconvenue, pour le groupe et ses fans, qui a lieu alors que la semaine dernière, le combo marseillais s’était positionné contre la vaccination obligatoire et contre le pass sanitaire, dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

L'un de ses leaders Akhenaton avait pris la parole au nom de tous les membres. «Je le répète et je le redis depuis de nombreux mois, avec le groupe IAM nous sommes contre le passeport sanitaire, contre la vaccination obligatoire à l’usure ou non dans le cas des soignants et d’autres métiers», estimant que « ces lois sont extrêmement dangereuses pour l'avenir de tout le monde».