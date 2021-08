Chadwick Boseman : ses amis lui rendent hommage un an après sa mort

Samedi, à l'occasion du premier anniversaire de la mort tragique de Chadwick Boseman, décédé à 43 ans des suites d'un cancer du côlon, nombre de ses amis d'Hollywood lui ont rendu de vibrants hommages sur les réseaux sociaux.

Notamment ses partenaires de jeu dans le film qui a rendu célèbre l'acteur américain, «Black Panther», sorti en salles en 2018.

«Je ne savais pas que son rire et son silence pouvaient me manquer autant. Un an après son décès, le souvenir de Chadwick Boseman reste vivant en moi», a par exemple écrit Lupita Nyong'o (Nakia dans le film Marvel) sur ses réseaux sociaux. Un post accompagné d'une photo d'elle et de son ex-acolyte les montrant riant et complices.

Interprète du personnage d'Erik Killmonger dans «Black Panther», Michael B. Jordan a également partagé un cliché de Chadwick Boseman et lui. «Pas un jour ne passe sans toi mon frère… Je t'aime et tu me manques mais je sais que tu es toujours avec nous», a-t-il écrit sur Instagram.

Viola Davis a de son côté partagé une photo sur Instagram du «Blues de Ma Rainey», ultime film de Chadwick Boseman, avec qui l'actrice américaine a partagé l'affiche. «Ce jour-là, l'année dernière, tu as quitté cette Terre et nous avec. Mec tu nous manques !!», a-t-elle écrit. Pour ce long métrage, le défunt acteur avait reçu en mars dernier un Golden Globe à titre posthume.

Lui aussi vedette de l'univers Marvel, à l'instar de Chadwick Boseman, l'acteur Mark Ruffalo (alias Hulk), a posté une photo de Chadwick Boseman, accompagnée de la légende : «Je n'arrive pas à croire à quelle vitesse le temps est passé. Je pense à toi aujourd'hui, Chadwick Boseman.»

Le comédien Josh Gad, qui a joué avec Chadwick Boseman dans le film «Marshall», a repartagé le texte de l'un des derniers SMS reçus de la part du défunt acteur, déjà posté sur les réseaux sociaux après sa mort l'an dernier, l'accompagnant d'un message empli d'émotion. «Pas un jour ne passe, un an plus tard, où ça ne fait pas mal. Mais dans l'obscurité, il nous rappelle toujours la lumière. Il était un ange sur cette planète et est maintenant un saint d'en haut. Je t'aime et tu me manques plus que jamais… pour toujours», a-t-il écrit sur Twitter.

Not a day goes by one year later, where it doesn’t still hurt. But in the darkness, he always reminds us of the light. He was an angel on this planet and is now a Saint on high. Love you and miss you more than ever… forever. #ChadwickBoseman https://t.co/uHOa8jLEKq

— Josh Gad (@joshgad) August 28, 2021