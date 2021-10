Halloween 2021 : 3 livres pour les amateurs de films d'horreur

Une sélection frissonnante pour se mettre dans l’ambiance. Alors qu’Halloween approche à grand pas, voici 3 ouvrages aussi effrayants que ludiques qui raviront les amateurs de films d’horreur.

un guide pour survivre dans un film d’horreur

©Ynnis

Que vous soyez simple figurant ou l’acteur principal, ce livre est vital. Après ces deux best-sellers «Orgueil et Préjugés et Zombies» et «Abraham Lincoln : Chasseur de vampires», tous deux portés sur grand écran, Seth Grahame-Smith publie un guide dédié aux cinéphiles imprudents intitulé «Comme survivre dans un film d’horreur ?» (éd. Ynnis). Au fil des pages, le célèbre écrivain et scénariste revient sur les situations les plus effrayantes de vos films préférés, et donne, non sans humour, de nombreux conseils pour multiplier ses chances de voir le soleil de lever. On apprend notamment comment savoir si on est dans un film d’horreur, rester éveillé une semaine entière, réussir un exorcisme, ou encore anéantir des personnages peu recommandables. Parmi eux, un zombie, un vampire, une poupée tueuse, et le plus dangereux de tous, Satan.

«Comment survivre dans un film d’horreur ?», Seth Grahame-Smith, éd. Ynnis.

un beau panorama de ce genre CINÉMATOGRAPHIQUE

©Epa

En cette période d’Halloween, rien de tel que de se replonger dans les scènes de films qui nous ont le plus terrifiés, de Frankenstein de James Whale (1931), à Godzilla (1954) d’Ishirō Honda, en passant par «Massacre à la tronçonneuse» (1974) de Tobe Hooper et Paranormal Activity (2007) de Oren Peli. Riche de plus de 200 photos, «Rendez-vous avec la peur» (éd. Epa), offre un véritable panorama de l’horreur. Au total, les auteurs, Olivier Bousquet et Olivier Bonnard, passent au crible une vingtaine de films. Ils dressent le portrait de leurs auteurs, analysent les personnages, et replacent les longs-métrages dans le contexte de leur époque. Que nous dit «Get Out», réalisé par Jordan Peele, de la condition des Afro-américains ? Carrie est-elle une héroïne féministe ? Ce sont autant de questions auxquelles répond ce bel objet au accents pop.

«Rendez-vous avec la peur», Olivier Bousquet et Olivier Bonnard, éd. Epa, à paraître le 27 octobre.

Une anthologie du film d'horreur

©Gründ

Les fans d’horreur peuvent également se procurer «L'Art des films d'horreur» (éd. Gründ) de Stephen Jones, qui suit l’évolution de ce genre, du début du XXe siècle aux derniers blockbusters. Rythmé par plus de 600 visuels – affiches, cartes postales, photos promotionnelles, publicités, articles et couvertures de livres et de magazines spécialisés – cet ouvrage, préfacé par le réalisateur John Landis, en met plein les yeux tout en fournissant pléthore de références et d'informations.

L’auteur et l’anthologiste anglais d'horreur embrasse non seulement les réalisations devenues cultes, mais aussi les films secondaires, qui n’ont pas eu les faveurs de la postérité, tout en mettant en lumière les réalisateurs, acteurs et artistes qui ont fait trembler des générations.

«L'Art des films d'horreur», Stephen Jones, éd. Gründ.