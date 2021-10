Cinéma : «The French Dispatch», «La Fracture», «Last night in Soho»...Ces 3 films à voir sur grand écran ce mercredi

«The French Dispatch» de Wes Anderson, «La Fracture» signé Catherine Corsini et «Last night in Soho» d'Edgar Wright... Voici les 3 films à voir ce mercredi 27 octobre au cinéma.

The french dispatch

Timothée Chalamet, Bill Murray, Adrien Brody, Elisabeth Moss, Léa Seydoux, Owen Wilson, Tilda Swinton ou encore Mathieu Amalric... Autant de stars françaises et internationales qui ont accepté de se plonger dans l’univers décalé et inclassable de Wes Anderson, génial réalisateur de La vie aquatique ou The Grand Budapest Hotel. The French Dispatch, tourné à Angoulême avant la pandémie mais ayant pour cadre la ville imaginaire d’Ennui-sur-Blasé, s’intéresse au rédacteur en chef d’un supplément de magazine américain aux faux airs de New Yorker autour duquel gravite une galerie de rédacteurs qui vont enquêter dans une France fantasmée des années 1950-1960. Un film à sketches conçu comme un hommage au journalisme, qui oscille entre couleurs vives des bandes dessinées, séquences en noir et blanc et références aux films d’animation.

The French Dispatch, de Wes Anderson (1h48).

la fracture

La misère sociale dénoncée. Dans son nouveau long-métrage qui fut présenté en compétition au Festival de Cannes en juillet dernier, Catherine Corsini (Poker, Un amour impossible) sonde la société française d’aujourd’hui à travers trois histoires qui se déroulent le temps d’une nuit dans un seul et même lieu : les urgences d’un hôpital parisien public. Souffrant d’un bras cassé, Rafaela, dessinatrice «bobo» accompagnée de sa compagne Julie qui souhaite la quitter, rencontre Yann, un routier et gilet jaune blessé par un tir de grenade lors d’une altercation avec les forces de l’ordre. Fracturés aussi bien physiquement que par la vie, ces personnages vont évoluer au milieu de soignants passionnés mais démunis face à un manque cruel de moyens. Une tragi-comédie à la fois sociale et politique qui tend parfois vers le documentaire servie par un incroyable trio d’acteurs (Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmaï) et des comédiens non professionnels comme Aissatou Diallo Sagna, bouleversante dans la peau de l’infirmière Kim.

La fracture, de Catherine Corsini (1h38).

last night in soho

Férue de mode et grande fan des sixties, Ellie (Thomasin McKenzie) quitte sa province et sa grand-mère pour rejoindre Londres où elle loue une chambre chez une vieille dame jouée par Diana Rigg (Chapeau melon et bottes de cuir).

Eprouvant quelques difficultés à s’acclimater à sa nouvelle vie, elle s’évade dans ses rêves - qui vont devenir cauchemardesques - au cours desquelles elle se glisse dans la peau d’une starlette de cabaret des années 1960 du quartier de Soho, incarnée par Anya Taylor-Joy, révélée dans la série Le jeu de la dame. Un thriller psychologique et féministe à l’esthétisme soigné, signé par Edgar Wright (Shaun of the Dead).

Last Night in Soho, d’Edgar Wright (1h57).