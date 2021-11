Jul : «Classico Organisé», le triple album réunissant 157 rappeurs, est enfin disponible

C'est la Capitale, et c'est Marseille bébé. Un an après le succès de «13 organisé», regroupant une cinquantaine de rappeurs marseillais, l’artiste phocéen a visé encore plus haut.

L’interprète de «Alors la zone» a lancé un projet collaboratif auquel ont participé pas moins de 157 rappeurs, venus cette fois de Marseille, et de Paris.

30 morceaux au total

Baptisé «Classico Organisé», le triple album est disponible depuis ce vendredi 5 novembre. Au total, cette compilation, qui réunit presque tous les ténors du rap français, compte 30 morceaux.

Rim'K, Kaaris, Naps, SCH...

Du côté de Paris, on retrouve Gims, Rim'K, Vegedream, Hornet La Frappe, Rohff, Kaaris, Sofiance, Nahir, ISK, ou encore Oxmo Puccino et Hayce Lemsi. A Marseille, Naps, Kofs, SCH, Alonzo, mais aussi Lacrim sont de la partie.

Le 27 septembre, Jul avait attisé la curiosité des fans en postant sur Instagram le logo du projet, qui mêle les couleurs du Paris Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille.

Comme on peut le voir dans la publication ci-dessous, le «A» est une tour Eiffel, le «I» a été remplacé par la silhouette de la «Bonne mère», le symbole de la cité phocéenne.

Quelques jours plus tard, le 22 octobre, lors du match OM-PSG, au Vélodrome, un premier titre, «Loi de la Calle», avec entre autres Lacrim, Niro, Alonzo, Da Uzi, et Kofs, a été partagé.

«Le but c'est l'union»

Deux jours plus tard, les noms de tous les participants ont été dévoilés sur la chaine Youtube de Jul, «Doretdeplatine».

«Le projet s'est fait en deux mois pile. Le but c'est l'union», a confié auprès de nos confrères de Brut le rappeur de 31 ans, qui a affirmé que les artistes toucheront la même somme d'argent.