West Side Story : une vidéo exclusive dévoile les coulisses du film de Spielberg

Le remake de la comédie musicale culte «West Side Story» signé Steven Spielberg sortira au cinéma le 8 décembre prochain. Pour faire patienter les spectateurs, la société de production 20th Century Studios a partagé un reportage exclusif offrant un aperçu des coulisses du film.

On peut notamment voir les acteurs en plein tournage, les répétitions de danse, de chant, et de musique avec le vénézuélien Gustavo Dudamel, qui a supervisé la bande-originale, le compositeur américain David Newman et l'orchestre philharmonique de New York, mais aussi les cours d’interprétation.

«Jeanine Tesori a coaché les acteurs pour qu’ils interprètent ces chansons à la hauteur de leur beauté», explique le cinéaste d’«Indiana Jones» et de «E.T», avant de trinquer avec son équipe. «A la première et à la première prise, c’est la tradition sur nos films», affirme-t-il dans la vidéo.

«Je suis fier et honoré d’avoir eu la chance, tard dans ma carrière, de raconter cette histoire directement tirée de la comédie musicale de Broadway de 1957», et qui oppose les gangs des Sharks et des Jets, à New York, à l'aube des années 1960, a poursuivui le réalisateur de 74 ans.

Ce dernier promet du grand spectacle et offrira de superbes tableaux d’ensemble chatoyants, doublés d'affrontements s'annonçant spectaculaires, tous tournés en extérieur, et fidèles à l’esprit de Broadway.

Côté casting, Rachel Zegler fera ses premiers pas au cinéma dans le rôle de Maria et donnera la réplique à Ansel Elgort, dans la peau de Tony, nommé aux Goldens Globes en 2018 pour «Baby Driver». Ariana DeBose reprendra quant à elle le rôle d'Anita, et David Alvarez celui de Bernardo, le petit ami d'Anita et le frère de Maria.