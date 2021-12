Adele : son album «30» bat encore des records

Sorti le 19 novembre dernier, le quatrième album d’Adèle s’est offert un démarrage en trombe. A tel point qu’il cumule déjà plusieurs records, et a été désigné Disque de platine en France.

A peine trois jours après sa sortie, «30», s’est écoulé aux Etats-Unis à plus de 560.000 exemplaires, selon les chiffres de MRC Data, rapportés par le magazine américain Billboard. Il s'est ainsi hissé en tête des meilleurs démarrages de l’année, battant le record de Taylor Swift et de sa réédition de «Red», écoulée à 369.000 exemplaires une semaine après sa sortie, le 12 novembre dernier.

Mais le quatrième album d’Adèle, qui marque son grand retour six ans après «25», a fait encore plus fort. Avec plus de 500.000 albums vendus, «30» est devenu également l’opus le plus vendu de l’année 2021 outre-Atlantique, tout comme dans 20 autres pays, dont l'Allemagne ou l'Angleterre.

Si, en France, Orelsan a accaparé le haut des classement de vente, l'album d'Adèle vient d'être certifié à la mi-décembre disque de platine, avec plus de 100.000 exemplaires vendus. Surtout, le morceau pahre de l'album, Easy On Me, a été écouté 21 millions de fois dans l'Hexagone, et la vidéo du titre est en lice pour être sacré meilleur clip de l'année 2021.

des records en pagaille et une voix qui compte

Ce n’est évidemment pas la première fois que l’artiste multi-récompensée, lauréate de quinze Grammy Awards, se hisse tout en haut du palmarès. Depuis son premier album «19», la Britannique multiplie les exploits.

Sorti en 2008, «19» est ainsi, cette année-là, l’album le plus vendu en Grande-Bretagne. Un exploit qu’elle réitère avec son deuxième opus «21», écoulé outre-Manche à plus de 3 millions d’exemplaire en un an. Quatre ans plus tard, «25» raflait encore une fois la mise et s'écoulait à 2,3 millions d’exemplaires en trois jours. Le clip de son titre «Hello» était de son côté visionné sur YouTube, plus d’un milliard de fois en trois mois.

Son nouvel album ne déroge pas à la règle. Outre son excellent démarrage, le premier extrait de «30», «Easy on me» a été écouté, le jour de sa sortie, plus de 24 millions de fois sur Spotify, devenant la chanson la plus écoutée en un seul jour sur la plate-forme, rapporte de son côté le Huffington post.

Des chiffres qui donnent le tournis et permettent à l'artiste d'être entendue lorsqu'elle donne son avis. Adèle avait en effet critiqué le choix de Spotify de proposer par défaut d'écouter les titres d'un album de façon aléatoire, expliquant que l'articulation des morceaux les uns par rapport aux autres était soigneusement choisie par l'artiste et avait un sens. Une remarque dont la plate-forme a tenu compte, puisque l'écoute d'un album est désormais proposée, par défaut, dans l'ordre établi par l'artiste.