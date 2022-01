Pourquoi Michèle Laroque préside-t-elle le festival de l'Alpe d'Huez à distance ?

Le festival international du film de comédie de l’Alpe d’Huez a commencé hier et se tiendra jusqu’au 23 janvier. Mais Michèle Laroque, présidente de cette 25e édition, assure sa mission à distance.

La raison, malheureusement, concerne un grand nombre de personnes. L’actrice et réalisatrice a en effet été testée positive au Covid-19. Une situation qui l’oblige à « télétravailler » comme des millions de Français. «Je vais être une presidente en télétravail !», a ainsi fait savoir Michèle Laroque sur Twitter.

L’actrice n’est d’ailleurs pas la seule à être contrainte d’assurer sa mission à distance. Membre du jury, l’humoriste Malik Bentalha, lui aussi positif, est soumis au même régime.

Un imprévu qui ne les empêche toutefois pas de visionner les films.

Je vais être une presidente en télétravail ! Très impatiente de voir tous ces films



Vive le @Festivalpedhuez !



Vive la comédie ! Vive le rire ! https://t.co/uL1zy5rc8n — Michèle Laroque (@MicheleLaroque) January 17, 2022

Dix longs métrages en compétition

En espérant pouvoir retrouver les autres membres du jury, composé par ailleurs des comédiennes Mathilde Seigner et Joséphine Japy et du réalisateur et comédien Ruben Alves, Michèle Laroque et Malik Benthala découvriront, en attendant, les dix longs métrages en compétition à l'isolement.

Parmi eux, le nouveau film de la comédienne et réalisatrice Audrey Dana, « Hommes au bord de la crise de nerf », le second long métrage de Jérôme Commandeur « Irréductible », «La Brigade», avec Audrey Lamy et François Cluzet, «La classe Internationale», qui réunit Melha Bedia, François Berléand, Audrey Fleurot, «On sourit pour la photo», interprété entre autres par Jacques Gamblin et Pascale Arbillot, ou encore la suite des « Crevettes pailletées ». Le premier volet a été récompensé par le prix spécial du jury au Festival du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez en 2019.

«Jumeaux mais pas trop», avec Ahmed Sylla et «Maison de retraite», qui rassemble notamment à l'écran Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prevost, Firmine Richard, Marthe Villalonga, Antoine Duléry et Jarry figurent également dans la sélection officielle.