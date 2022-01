Vacances scolaires : le top des activités du Centre Pompidou pour vos enfants

Toute l’année, le Centre Pompidou propose un programme ludique et créatif pour les jeunes, jusqu'à 16 ans. Du 19 février au 7 mars prochain, pour les vacances d’hiver parisiennes, la programmation devient quotidienne. Voici les activitées proposées.

Un jeu de cartes inédit

Le Musée national d'art moderne lance un jeu de cartes pour les familles en visite. En suivant le principe du jeu « Action ou vérité », les familles avec des enfants à partir de 6 ans explorent les œuvres en relevant des défis, précise le communiqué. Pour l’achat d’un Pack Famille, un jeu de cartes est offert en billetterie.

Une nouvelle programmation au Studio 13/16

Le Studio 13/16, epace dédié à la jeunesse, propose d’associer les jeunes au processus de réflexion et de création dans des domaines qui les touchent particulièrement. Avec Code Promo, on découvre que tout se consomme et se consume : objets, images, emballages, mais aussi les mémoires, les habitudes et les consciences. Le lieu propose des workshops, des rencontres in situ et des créations numériques, du 4 février au 8 mai 2022.

Une exposition-atelier de Jean-Charles de Castelbajac

Aprés JR, Claude Closky, Françoise Pétrovitch ou encore Yaacov Agam, c’est au tour de Jean-Charles de Castelbajac d’être invité par le Centre Pompidou pour concevoir une exposition-atelier dédiée aux enfants à partir de 4 ans. « Dans mes dessins d’enfance, je résumais ou condensais mes émotions par des signes ou des symboles : la tristesse par un nuage pluvieux, la récompense par une couronne, le don par une main, créant ainsi un langage de signes universels (…) En pensant à la Galerie des enfants, s'est imposée à moi l’idée de mettre en scène une installation d’un monde de signes pour le peuple de demain que sont les enfants d‘aujourd’hui. » L'exposition − atelier « Le Peuple de demain » propose neuf activités conçues par l'artiste autour de ces notions et de cet imaginaire, jusqu’au 9 mai.

Deux visites d’expositions dédiées

Deux expositions proposent des parcours dédiés aux enfants. La visite Tribu « Charles Ray » (à partir de 7 ans) propos de découvrir les grandes expositions temporaires du Centre Pompidou, tous les dimanches à 16h, à partir du 20 février et jusqu'au 19 juin 2022. La Cosy visite propose de son côté une approche des œuvres de la collection du Centre Pompidou à destination des bébés de 0 à 2 ans (les mercredis, samedis et dimanches à 16h30, 17h15, 17h30 et 18h15, jusqu'au 2 juillet 2022).

Des ateliers familiaux autour du recyclage

Des ateliers ont lieu tous les jours pendant les vacances scolaires, à partir du 19 février et jusqu'au 10 avril 2022. Le premier, « Recycler est tout un art : objets à réinventer » (pour les 6-10 ans) propose de trier des objets du quotidien pour créer des objets recomposés et imaginer de nouveaux usages. L’atelier « Recycler est tout un art : la fabrique des objets à détourner », pour les plus petits (2-5 ans), propose quant à lui de recycler dans des gestes créatifs. Déchirés, écrasés, agglomérés, les papiers se transforment en une installation artistique et poétique. L’atelier se prolonge au Musée par la découverte d’œuvres.

Une initiation aux nouvelles technologiques

À La Fabrique, tous les jours pendant les vacances scolaires, les enfants de 9 à 12 ans conçoivent et fabriquent en équipe, à la rencontre des moyens plastiques et des nouvelles technologies (découpe laser, imprimantes 3D...). Pour cette nouvelle session avec Marion Seignan, les participants utilisent la caséine (la protéine du lait) et des bio-colorants. Des sessions sont organisées en famille le dimanche après-midi.

Une web-série en ligne

Si vous ne souhaitez pas vous déplacer, le Centre Pompidou s’installe sur vos écrans d’ordinateur. Ludique et accessible à tous, la web-série « Pionniers, pionnières », permet de plonger, en dix fois deux minutes, dans les créations audacieuses des artistes qui ont marqué l’art du XXe siècle. Elle est destinée aux grands comme aux petits, et met en lumière dix artistes de la collection du Centre Pompidou, qui s’inscrivent dans les grands mouvements de l’histoire de l’art du XXe siècle.