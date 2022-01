Lana Del Rey : 5 tubes pour fêter les 10 ans de «Born to Die»

Le 27 janvier 2012, Lana Del Rey sortait son troisième album studio, «Born to Die». Depuis, il a dépassé la barre symbolique des 10 millions de ventes (début 2019), et a été téléchargé plus de 4 milliards de fois. Retour sur 5 tubes de la star new-yorkaise.

Born to Die

Impossible de ne pas citer le titre éponyme de l’album, «Born to Die». Le clip, sorti en décembre 2011, avait d’ores et déjà annoncé le succès de l’album à venir. Réalisée par Yoann Lemoine avec un budget important, la vidéo a été tournée au château de Fontainebleau. Lana Del Rey est accompagnée du mannequin Bradley Soileau, également présent dans le clip de «Blue Jeans». Entourée de deux tigres, sur un trône, ou encore dans la chapelle haute Saint-Saturnin, la chanteuse évoque autant l’amour que la solitude. Un classique.

Summertime Sadness

Également extrait de l’album Born to Die, le titre «Summertime Sadness» fut composé par la chanteuse elle-même, ainsi que Kieran de Jour et Rick Nowels. Le clip, réalisé par Kyle Newman et Susser Spencer, fut dévoilé à l’été 2012. On y suit la romance entre Lana et Jaime King, la femme de Newman. La vidéo, qui abordait la question de l’homosexualité et du suicide, avait fait polémique. Néanmoins, après son lancement, Lana Del Rey avait connu un regain de popularité sur les réseaux sociaux.

Blue Jean

Troisième et dernier titre à être extrait de l’album «Born to die» : Blue Jean. Le clip a été réalisé par l’artiste français Yoann Lemoine, déjà présent pour «Born to Die». On y retrouve le mannequin Bradley Soileau. Au cours d'une interview pour le magazine américain «Billboard», il avait décrit ainsi le tournage du clip : «J'ai été sélectionné parce que le photographe Armen Djerrahian, qui m'avait déjà rencontré lors d'une séance pour Wild Magazine, connaissait le réalisateur de la vidéo, Yoann Lemoine. […] Lana a été une collègue brillante, tout comme le reste de l'équipe, d'ailleurs. […] Dans la vidéo, je n'étais qu'un objet — seule mon allure avait de l'importance. Cela ne me fâche pas ; ça ne fait qu'exprimer la superficialité de cette industrie.» La presse avait réservé un accueil partagé au clip.

High By The Beach

La chanson est cette fois-ci extraite de l’album «Honeymoon», et sortie en août 2015. Le clip peut être considéré comme une satire de la presse people, puisqu’on y voit la star harcelée dans sa villa par l’hélicoptère d’un paparazzi. Jusqu’à ce que Lana Del Rey se saisisse d’une arme à feu, cachée dans un étui de guitare, afin de se débarrasser de ses ennemis…

Lust For Life ft. The Weeknd