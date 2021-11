Disney+ : La série documentaire «The Beatles : Get Back» bouleverse tout ce qu'on croyait savoir sur la séparation du groupe

Fan de la première heure du groupe légendaire The Beatles, le réalisateur Peter Jackson a eu le privilège d’ordonner plus de 57 heures d’images inédites capturées pendant la réalisation du dernier album du Fab Four, Let It Be, en 1970. Et sa série documentaire en trois parties porte un regard nouveau sur leur ultime collaboration.

Intitulée «The Beatles : Get Back», elle plonge les téléspectateurs au cœur d’une course contre la montre au moment où le groupe a moins de trois semaines pour sortir un album avec de nouvelles chansons et assurer une performance live, malgré le fait qu’ils n’aient plus joué devant un public depuis trois ans. Répétitions, compositions, désaccords, prise de tête, émulation créative, etc… les images offrent un aperçu exceptionnel du travail abattu durant ces trois semaines par ces quatre musiciens qui formaient, alors, le plus grand groupe de pop de tous les temps.

Pour Peter Jackson, la découverte de ces images a été une révélation. Lui, comme beaucoup de fans des Beatles, a longtemps pensé que les dernières heures du groupe avaient été majoritairement douloureuses. Les archives sur lesquelles il a travaillé prouvent l’exact contraire.

«En fait, je ne pense pas qu’il y a eu dans l’histoire des Beatles une période de trois semaines plus prolifique que celle-ci. Donc plutôt que de voir cela comme une période misérable précédant la séparation du groupe avec des enregistrements médiocres, ils vont écrire et enregistrer la majorité de l’album Let It Be», s’enthousiasme Peter Jackson.

«C’était une période géniale. Nous étions manifestement un excellent groupe, et la manière dont cela a été documentée est très intimiste, et c’est ce qui est formidable. Vous avez la musique, la performance, les conversations, mais vous avez surtout les échanges personnels entre tous les gars», précise Paul McCartney dans un communiqué.

Outre le travail exceptionnel de restauration effectué par les équipes de Peter Jackson, «The Beatles : Get Back» a réussi à imposer à Disney le fait de garder le langage familier – et les éventuels gros mots – utilisé par les membres du groupe lors des répétitions. Une petite révolution pour la plate-forme de streaming de Mickey.

La série documentaire aura également une diffusion encore jamais vue sur Disney+, puisque les trois épisodes seront révélés sur une période de trois jours consécutifs à partir du 25 novembre. Une date qui correspond notamment au premier jour de Thanksgiving aux États-Unis.