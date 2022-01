César 2022 : en février, Canal + célèbre le cinéma français

Le 25 février prochain, on connaîtra les lauréats des César 2022. Présidée par la réalisatrice Danièle Thompson, cette 47e cérémonie sera retransmise en direct, en clair et en exclusivité sur Canal + à partir de 21h.

Pour vivre pleinement cette grande messe du cinéma français, organisée à L’Olympia, et se mettre dans l’ambiance, les antennes du groupe Canal vont déployer une couverture événementielle, assortie d’une programmation dédiée et, en amont de la cérémonie, d’émissions au diapason des César.

Des émissions et documentaires inédits

Parmi elles, «Cesarissime», un gros plan sur les comédiens et comédiennes couronnés lors des éditions précédentes, diffusé du lundi 14 au jeudi 24 février à 20h25, et suivi de l’émission «En Aparté», présentée par Natalie Levy.

Pour patienter avant le jour J, les téléspectateurs pourront également compter sur «Tchi Tcha», magazine consacré au cinéma présenté par Laurie Cholewa (vendredi 18 février à 19h40, dimanche 20 février à 11h55).

Autre rendez-vous : «Le cercle du cinéma», sur Canal + Cinéma, (vendredi 18 février, à 22h25), une émission de débats critiques pleine d'enthousiasme au fil de laquelle Alain Kurger et ses chroniqueurs présenteront leurs pronostics.

Avant la grande soirée du 25 février, plusieurs émissions et documentaires sont également prévus tout au long de la journée. Au programme : «Le soir où j’ai reçu un César», à 17h50, suivi à 18h55 du documentaire inédit «Les années César d’Antoine De Caunes», désigné comme maître de cérémonie.

Un exercice qu'il connait sur le bout des doigts, puisque cette nouvelle édition sera pour lui la dixième dans ce costume d'animateur de la soirée annuelle des récompenses du cinéma français. Et avant le coup d’envoi de la 47e édition, l’émission «Tchi Tcha César 2022» sera retransmise dès 19h55, en direct du tapis rouge.

Une offre cinéma exceptionnelle

En février, plusieurs films nommés et primés seront mis à l’honneur sur Canal +, Canal + Cinéma, Ciné + et MyCanal.

On peut notamment citer «Bac Nord», de Cédric Jimenez, avec Gille Lellouche et François Civil (7 nominations aux César 2022), qui sera disponible sur Canal + dès le 18 février, et «Bernadette a disparu», réalisé par Richard Linklater avec l’actrice Cate Blanchett, qui recevra le César d’Honneur de la 47e Cérémonie des César pour sa carrière.

Autres longs-métrages à ne pas manquer : «Annette» (11 nominations aux César 2022), «Mandibules», de Quentin Dupieux, «10 000 nuits dans la jungle (4 nominations aux César 2022), ou encore «The Father» de Florian Zeller, nommé pour le César du Meilleur Film Étranger, et «Adieu les cons» de Albert Dupontel (7 César en 2021).

Du lundi 21 au mercredi 23 février, Canal+Cinéma diffusera notamment «La Relève» et «Gargarine», nommés pour le César du meilleur Premier Film. Sur Ciné+Premier, on retrouvera le 24 février dès 20h50 «Les Misérables» de Ladj Ly, qui a reçu 4 César en 2020 dont celui du Meilleur film, «Tout simplement noir», ou encore «La fille au bracelet» (César 2021 de la Meilleure Adaptation).

Seront également disponibles sur Ciné+, «Antoinette dans les Cévennes» de Caroline Vignal avec Laure Calamy (César 2020 de la Meilleure Actrice), et «Yves Saint Laurent» avec Pierre Niney (César 2015 du Meilleur Acteur). Enfin, la journée du 21 février sera consacrée au réalisateur Emmanuel Mouret, à qui l’on doit notamment «Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait», «Changement d’adresse», et «Un baiser s’il vous plait».

En sachant que toute une collection de films sera à retrouver sur MyCanal, avec par exemple «Des hommes et des dieux», de Xavier Beauvois avec Lambert Wilson, «Le dernier métro», signé François Truffaut avec Catherine Deneuve et Gérard Depardieu, ou encore «Marguerite», comédie dramatique réalisée par Xavier Giannoli avec Catherine Frot.