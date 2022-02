Festival : Levitation annonce les premiers noms de sa programmation

Les 3, 4 et 5 juin prochains, Levitation France aura lieu à Angers. Le festival a d’ores et déjà annoncé la première salve de noms de cette 9e édition.

Bonne nouvelle pour les fans de psyché : pour la toute première fois, Levitation France durera trois jours et non pas deux. L’indie-rock sera célébré durant le week-end de la Pentecôte, soit les 3, 4 et 5 juin 2022. Cette 9e édition marquera le retour des groupes d’autres continents, qui avaient manqué à l’appel l’année dernière en raison de la pandémie.

Brian Jonestown Massacre, Kevin Morby, You Said Strange…

Le mythique Brian Jonestown Massacre sera présent pour une date exclusive en Europe, ainsi que l’icône rock féministe Kim Gordon (Sonic Youth) et leur compatriote américain Kevin Morby, avec sa folk contemporaine. Le groupe de psyché japonais Kikagaku Moyo performera sur scène pour leur toute dernière tournée, tandis que les Australiens de Pond nous embarqueront dans leur pop-psyché.

Le girl-band originaire de Los Angeles Death Valley Girls, ainsi que le groupe à l’énergie frénétique Frankie & The Witch Fingers seront également présents au festival. Côté post-punk, les concerts de Lumer, d’Automatic et d’Unschooling viendront combler vos attentes.

Le son brut et tranchant de Sweeping Promises ainsi que le psyché-rock de crooner de Ghost Woman viendront charmer vos oreilles. Enfin, coup de cœur pour le rock des Normands de You Said Strange, qui vous semblera tout droit sorti des caves de Portland ou Seattle.

Comme d’habitude, le line-up alternera donc entre «un savant dosage de valeurs sûres et de groupes émergents, avec l’audace pour ligne de conduite et la découverte pour horizon». Si un record en termes de fréquentation avait été battu l’année dernière, c'est aussi grâce à la nouvelle configuration en extérieur. Pour la seconde fois, le festival se tiendra donc en plein air au Chabada. Rendez-vous en juin !

