Musique : Fishbach, Pete Doherty et Emily Loiseau en concert exclusif ce vendredi

Vendredi 4 février, les trois artistes se produiront en public et en direct du studio 104, à partir de 21h. Durant ce concert présenté par Laurent Goumarre, ils joueront en exclusivité des titres de leurs albums à venir.

Fishbach

Cela fait cinq ans que les fans de Flora attendaient son retour. Après son premier album «À ta merci», Fishbach dévoilera son second opus en février, «Avec les yeux». Elle a d’ores et déjà mis en ligne trois titres : «Masque d’or», «Téléportation» et «Dans un fou rire». En novembre, Patti Smith confiait à son propos, auprès de «Madame Figaro» : «C’est un diamant brut. Sa voix grave, sa sensibilité et son look me rappellent un peu celle que j’étais à son âge.»

Pete Doherty

On ne présente plus le rockeur Pete Doherty. Particulièrement célèbre pour être le leader du groupe The Libertines, l’artiste est également à apprécier en solo. Il est de retour avec «The Fantasy Life Of Poetry & Crime», un titre composé avec Frédéric Loet et enregistré entre Paris et la Normandie.

Pete Doherty y vit désormais, et y pratique même la peinture. «Je passe du temps assis dans les champs et dans la forêt mais avec un livre, parfois une guitare, jamais avec une toile. Mais peut-être un jour, quand je gagnerai un peu plus d'argent et que je réaliserai mon rêve : acheter une ferme à Étretat», détaillait-il à «Numéro».

Emily Loizeau

Cette fois-ci, l’album n’a pas été enregistré en Normandie mais en Angleterre. Intitulé «Icare», ce nouvel opus d’Emily Loizeau a été écrit durant le confinement, avec le réalisateur John Parish (musicien et producteur de PJ Harvey).

Elle y évoque les causes qui lui tiennent à cœur : le climat, la cause migratoire et l’effondrement des repères de notre époque.

Triple concert au Studio 104, à partir de 21H, 116, avenue du Président Kennedy, Paris 16e.