Sylvie Vartan fait ses adieux à la scène et donnera trois concerts à Paris en novembre

Sylvie Vartan tire sa révérence à l'occasion d'une tournée d'adieu et annonce une première série de dates à Paris en novembre prochain.

Un dernier tour et puis s’en va. «Je tire ma révérence», a fait savoir la chanteuse Sylvie Vartan mardi 23 janvier sur son compte Instagram, annonçant qu’elle s’apprêtait à faire ses adieux à la scène à l’occasion d’une ultime tournée.

«C’est avec beaucoup d’amour et d’émotion que je vous retrouverai au Dôme de Paris pour ma tournée d’adieu», a poursuivi l’interprète de «Comme un garçon», «La plus belle pour aller danser», ou encore «La Maritza», révélant les premières dates de sa tournée d’adieu les 8, 9 et 10 novembre prochains à Paris. Les billets seront mis en vente le mardi 30 janvier, à 10h. Des préventes Live Nation seront par ailleurs proposées dès ce vendredi 26 janvier, à 10h.

Six moments de sa vie sur scène

Ces concerts viendront clore plus de soixante ans de carrière. C’est d’ailleurs «un spectacle composé de six moments magiques de sa carrière» qui prendra forme sur scène, précise Live Nation dans un communiqué.

Propulsée sur le devant de la scène dans les années 1960, la chanteuse, aujourd’hui âgée de 79 ans, a sorti plus de 50 albums et vendus plus de 40 millions de disques sur tous les continents. Star des années Yéyé, qui avec Johnny Hallyday a formé l’un des couples les plus glamour de l’époque avant leur divorce en 1980, Sylvie Vartan est notamment la première française à avoir chanté du rock sur scène.

Devenue au fil des décennies une véritable icône de la chanson française, l'artiste, qui a enregistré environ 1.300 chansons, a sorti son dernier album studio en 2021, intitulé «Merci pour le regard».