Beach House : 5 titres à écouter avant la sortie de leur nouvel album

Le groupe de dream pop américain sera très bientôt de retour avec «Once Twice Melody», album divisé en quatre chapitres (sortie le 18 février). Le succès est d’ores et déjà au rendez-vous, les titres ayant illustré le défilé Dior – Printemps/Ete 2022 de la fashion week. Focus sur 5 de leurs titres.

Silver Soul (2010)

Extrait de l’album «Teen Dream», le titre «Silver Soul» voit le jour en 2010. Le clip, tourné dans un flou volontaire et artistique, dévoile des danseuses en body argentés, équipées de hula-hoop.

On se perd volontiers dans la vidéo, au rythme de la voix si particulière de la chanteuse, compositrice et claviériste Victoria Legrand.

Myth (2012)

Cette fois-ci, extrait du quatrième album studio du duo («Bloom»), le single «Myth» est sorti le 26 mars 2012. Le morceau a reçu un accueil très favorable de la critique musicale, et a d’ailleurs été nommé «Meilleure nouvelle chanson» par le média «Pitchfork».

Space Song (2015)

De nombreux fans du groupe ont été marqués par l’album «Depression Cherry» et sa pochette rouge, sorti en 2015. Parmi les titres de l’opus : «Space Song». Durant 5 minutes 20, le duo nous emmène (presque) littéralement dans l’Espace grâce à ses sonorités oniriques si reconnaissables.

PPP (2015)

Extrait du même album, «PPP» a également ravi la critique et les fans à l’époque de sa sortie. Le terme est l’abréviation de “Piss Poor Planning”, un terme anglaise largement utilisé dans les années 1960 et 1970, et qui pourrait être traduit par «un plan non réfléchi».

La chanson relate l’histoire d’un couple marié, dont l’un des époux a des doutes concernant le futur…

Runaway (2022)

Entendu lors du défilé DIOR – Spring Summer 2022, qui s’est déroulé le 24 janvier dernier, le morceau «Runaway» de Beach House est extrait de l’album à venir du groupe. Fait assez rare pour être souligné : seule la musique du duo a été diffusée en fond sonore. Le morceau «Once Twice Melody» a également fait partie du défilé.

«Once Twice Melody», sortie digitale le 18 février, sortie physique prévue début avril



En concert à l’Olympia le 31 mai