Peter Dinklage : «Je suis très honoré de jouer Cyrano après Gérard Depardieu»

De Tyrion à Cyrano de Bergerac. L’acteur Peter Dinklage («Game of Thrones») se glisse dans la peau du héros d’Edmond Rostand dans le nouveau film du réalisateur oscarisé Joe Wright. Sobrement intitulée, «Cyrano» cette comédie musicale inspirée de la pièce de théâtre sortira dans les salles obscures le 30 mars prochain.

Le comédien, qui a récemment fait parler de lui en portant au débat la pertinence d'un remake en live-action de Blanche Neige et les sept nains par Disney, a expliqué à CNEWS à quel point ce texte représentait pour lui un des sommets du théâtre mondial.

Né sous le plume d'Edmond Rostand en 1897, le personnage de Cyrano a traversé les époques. Pourquoi est-il universel et que représente cette pièce ?

Cette pièce de théâtre est tout simplement incroyable et résiste à l'épreuve du temps, comme c’est le cas pour la plupart des textes classiques. Ils seront toujours pertinents pour l'époque dans laquelle nous vivons.

Cyrano est universel car il incarne un sentiment que nous connaissons tous, celui d'être complètement terrifié face à quelqu'un que nous aimons car on ignore si cet amour nous sera rendu. Et qu'est-ce que l'amour s'il n'est pas réciproque ? Cela signifie-t-il que votre amour n'est pas réel ?

Pendant des siècles, on s’est souvent posé la question : Qu’est-ce que l’amour ? Est-ce que c’est juste de l'attirance sexuelle ? De l’amitié ? L’amour arrive-t-il plus tard dans une relation ? D’autres parlent de coup de foudre… Cette oeuvre aborde toutes ces questions qui sont, aujourd'hui comme hier, essentielles.

Cyrano n'ose pas avouer ses sentiments à la précieuse Roxane (Haley Bennett) car il est complexé par son apparence physique, comme beaucoup d'entre nous. C'est aussi pour cela que cette histoire parle à tout le monde ?

En effet. Dans la pièce, Cyrano fait le choix de rester dans l'ombre et derrière l’identité d'un autre homme, Christian (campé par Kelvin Harrison Jr, NDLR). Mais finalement, en ligne, via Internet, c’est ce que les gens font tout le temps.

L'amour c'est accepter pleinement l’autre tel qu’il est.

Pour se présenter au monde et à la personne qui leur plaît, les internautes créent des profils en mettant en avant la meilleure version d'eux-mêmes. Toutefois, comme c’est le cas dans l’histoire de Cyrano de Bergerac, cela peut être source de déception et engendrer une fin malheureuse.

L'amour, selon moi, c'est accepter pleinement l’autre tel qu’il est, avec ses qualités mais aussi ses défauts.

Avez-vous vu le film «Cyrano de Bergerac» avec l’acteur français Gérard Depardieu ? Si oui, qu'en avez-vous pensé ?

Bien sûr. Cette adaptation avec Gérard Depardieu est de loin ma préférée. Et je ne dis pas cela parce que vous êtes une journaliste française. Gérard Depardieu est un acteur incroyable et je suis extrêmement honoré de jouer le rôle qu’il a endossé il y a quelques années.

Gérard Depardieu est un acteur incroyable.

Il incarne tellement la bravoure et la force de Cyrano, un personnage à la fois confiant et compliqué. Comment un homme qui a tant confiance en lui dans la vie en général peut-il en manquer autant du côté de l’amour, quand il pose ses yeux sur Roxanne ? Gérard Depardieu montre cette contradiction, qui est inhérente à ce personnage, de manière brillante.

Dans le film, on vous voit manier l'épée, danser, chanter...Pour quelles raisons ce rôle est-il intéressant pour vous ?

En tant qu’acteur, on doit se challenger et ne pas se répéter. Il faut parfois savoir sortir de sa zone de confort. Je n’avais jamais participé à beaucoup de scènes de combat avec des épées et j’ai rarement chanté. Peu d’acteurs ont la possibilité de participer à un film musical. Je voulais me mettre à l’épreuve et me prouver que j’avais aussi ces capacités.

Je sais que je peux chanter, mais je ne m’étais jamais vraiment considéré comme un chanteur. Cependant, je ne souhaitais pas imiter d’autres artistes, je voulais trouver mon propre style.

Je voulais me mettre à l’épreuve (...). Cette expérience a été un véritable challenge.

Cette expérience a été un véritable challenge. Heureusement, j’étais très bien entouré, avec les compositeurs, les coach vocaux, les coordinateurs… Tous m’ont soutenu et m’ont fait confiance.

En parlant de chansons, quelle est celle que vous préférez dans «Cyrano» ?

Si je dois n'en citer qu’une, c’est «Wherever I fall», avec Cyrano et Christian, vers la fin du long-métrage, lorsque les soldats écrivent des lettres à leurs proches, à ceux qu’ils aiment. Cette chanson est magnifique.

Il s’agit de ma préférée parce qu’elle incarne quelque chose d’universelle, et qu'en l’écoutant, on sort de l’histoire que l’on est en train de nous raconter. A ce moment-là, il n’y a pas uniquement Christian, Roxanne et Cyrano. Ce morceau fait en sorte que tout devienne plus inclusif.