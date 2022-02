Dune : le réalisateur Denis Villeneuve réagi à sa non-nomination aux Oscars

Dans un entretien accordé au magazine MovieMaker, Denis Villeneuve s’est exprimé pour la première fois sur son absence de la liste des nominés pour le prix du meilleur réalisateur à la 94e cérémonie des Oscars.

Le réalisateur de Dune s’est félicité de voir le film récolter 10 nominations – le second plus grand total après les 12 nominations de The Power of the Dog de Jane Campion – dont celle pour le «meilleur film». Si de nombreux observateurs se sont indignés de ne pas le voir concourir dans la catégorie du meilleur réalisateur, Denis Villeneuve préfère s’enthousiasmer pour toutes les autres nominations obtenues.

«Honnêtement, si vous m’aviez dit il y quelques mois que nous serions dans la course aux Oscars, avec autant de nominations, je ne vous aurais pas cru. C’est très émouvant», dit-il à MovieMaker. «Si vous êtes nominés, c’est merveilleux… Je ne prends rien pour acquis, et j’ai été terriblement satisfait par ce que nous avons obtenu», poursuit-il.

Suite à la publication officielle de la liste des nominés, vendredi dernier, l’acteur Josh Brolin – présent au générique de Dune – avait fait part de son incompréhension en constatant l’absence de Denis Villeneuve dans la catégorie du «meilleur réalisateur». «Je ne comprend pas comment on peut obtenir 10 nominations, et le gars qui a réussi l’impossible en adaptant ce livre n’en a pas. Cela vous fait comprendre que cela est incroyable, mais aussi complètement stupide», s’était-il emporté dans une vidéo publiée sur Instagram.

Il y a quelques semaines, Denis Villeneuve a confirmé qu’un deuxième volet de Dune verrait le jour en 2023 (et qu'une trilogie n'est pas totalement impossible). La 94e cérémonie des Oscars se déroulera le 27 mars prochain.